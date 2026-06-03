Бесплатное проживание, завтраки и море - необычная вакансия на райском греческом острове
Мечта для любителей кошек стала реальностью: на греческом острове предлагают месяц бесплатного проживания у моря тем, кто готов ухаживать за десятками спасенных и бездомных котов.
Бездомные и спасенные кошки в Греции — обычное явление, и многих из них размещают в приютах, где им обеспечивают надлежащий уход. Один из таких приютов находится на греческом острове Сирос и предлагает людям возможность помогать ухаживать за уличными кошками в обмен на бесплатное проживание, завтраки и оплату коммунальных услуг.
Программу реализует приют Syros Cats, работающий с 1990-х годов. Как и всегда, существуют определенные условия: волонтеры должны оставаться минимум на один месяц и работать около пяти часов в день пять дней в неделю.
В организации отмечают, что предпочтение будет отдаваться людям с опытом работы помощником ветеринара или знаниями по уходу за одичавшими кошками, однако подать заявку приглашают любого любителя животных.
Учитывая, что участникам предоставляются место для проживания, завтраки и целый месяц бесплатного пребывания на острове, напоминающем райский уголок, это настоящая мечта для любителей кошек.
Сирос — остров в Эгейском море. По площади он является одиннадцатым крупнейшим островом архипелага Киклады после Наксоса, Андроса, Пароса, Тиноса, Милоса, Кеи, Аморгоса, Иоса, Китноса и Миконоса. Его административным центром является город Эрмуполис.