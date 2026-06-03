Бесплатное проживание, завтраки и море - необычная вакансия на райском греческом острове

Бездомные и спасенные кошки в Греции — обычное явление, и многих из них размещают в приютах, где им обеспечивают надлежащий уход. Один из таких приютов находится на греческом острове Сирос и предлагает людям возможность помогать ухаживать за уличными кошками в обмен на бесплатное проживание, завтраки и оплату коммунальных услуг.