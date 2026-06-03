Почему в новом правительстве Нацобъединение получило министерства, к которым раньше его бы не подпустили на "пушечный выстрел"

Каждый раз, когда формировалось правительство и партия участвовала в переговорах, было очевидно, что ей, скорее всего, достанутся Министерство юстиции и Министерство культуры, какое-то из так называемых хозяйственных министерств и, возможно, Министерство обороны, но только не вышеупомянутые. В случае с МИД это во многом касалось отношений с Россией - по крайней мере до 2014 года существовало мнение, что нужно пытаться их улучшить, а Нацобъединение своим "радикализмом" все только испортит. Это было связано и с похожими настроениями на Западе, которые латвийская правящая элита тщательно старалась соблюдать со времен восстановления независимости и которым была подчинена большая часть внутренней политики, связанная с вопросами интеграции.