Почему в новом правительстве Нацобъединение получило министерства, к которым раньше его бы не подпустили на "пушечный выстрел"
Новое правительство Кулбергса появилось настолько стремительно, что в тени остались куда более громкие перемены: рушатся политические традиции, меняется ценность министерств, а Нацобъединение впервые получило посты, которые десятилетиями считались для него "табу".
Сам факт того, что новое правительство cформировано за столь короткое время до выборов в Сейм, для латвийской политики настолько необычен, что на втором плане остались другие примечательные моменты. Например, то, что ломаются отдельные традиции, которые практиковались и укреплялись десятилетиями, а также изменились элементы политического рынка - министерства, которые ранее считались вожделенными, теперь таковыми не являются, и наоборот, сообщает Latvijas Avīze.
Главным бенефициаром коалиции под руководством Андриса Кулбергса чаще всего называют Национальное объединение, а в качестве главных проигравших - "Новое Единство". Это чисто математический вывод. Обе партии теперь имеют по четыре министра в правительстве, хотя у Нацобъединения вдвое меньше депутатов (12), чем у "Нового Единства" (25). С этой точки зрения еще в большем выигрыше оказался "Объединенный список", у которого парламентская фракция всего на одного депутата больше, чем у Нацобъединения, однако он стал премьерской партией.
Однако Нацобъединению в новом Кабинете министров удалось кое-что другое - заполучить должности, по поводу которых ранее десятилетиями существовала неписаная традиция, что их этой партии давать нельзя, так как кому-то извне это могло бы не понравиться.
Были ли это реальные сигналы, местные домыслы или просто желание застраховаться от проблем, но Нацобъединению и его предшественнику "Тевземей ун Бривибай"/ЛННК при распределении должностей никогда не доставалось руководство Министерством иностранных дел (МИД), Министерством внутренних дел, Министерством образования и науки.
Каждый раз, когда формировалось правительство и партия участвовала в переговорах, было очевидно, что ей, скорее всего, достанутся Министерство юстиции и Министерство культуры, какое-то из так называемых хозяйственных министерств и, возможно, Министерство обороны, но только не вышеупомянутые. В случае с МИД это во многом касалось отношений с Россией - по крайней мере до 2014 года существовало мнение, что нужно пытаться их улучшить, а Нацобъединение своим "радикализмом" все только испортит. Это было связано и с похожими настроениями на Западе, которые латвийская правящая элита тщательно старалась соблюдать со времен восстановления независимости и которым была подчинена большая часть внутренней политики, связанная с вопросами интеграции.
После аннексии Крыма в 2014 году, а тем более после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году стало ясно, что именно позиция Нацобъединения все предыдущие годы была обоснованной, в то время как многие другие жили в иллюзиях.
Впрочем, МИД "придерживали" и по той причине, что это ведомство считалось особо престижным и могло стать хорошим трамплином для международной карьеры или поста президента страны, как это произошло в случае с Эдгаром Ринкевичем. И сейчас, при формировании правительства Кулбергса, это был едва ли не главный приоритет "Нового Единства", ради которого можно было пожертвовать многим другим. Как можно догадаться, это связано также с борьбой внутри самой партии, где после отставки премьер-министра Эвики Силини новым лидером может стать министр иностранных дел Байба Браже.
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