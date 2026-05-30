"Каждому полицейскому обеспечите переводчика-полиглота?" Первый указ Домбравы расколол общество
Первый рабочий день нового главы МВД Латвии Яниса Домбравы превратился в политический скандал: приказ о "только латышском языке" в работе сотрудников вызвал сотни эмоциональных комментариев в соцсетях — от восторгов до обвинений в абсурде, национализме и угрозе безопасности.
Новый министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава (Национальное объединение) начал работу с громкого заявления: сотрудники системы МВД должны использовать в рабочем общении только государственный — латышский — язык. Однако уже через несколько часов министру пришлось объяснять, что именно имелось в виду.
В пятницу утром Домбрава заявил в эфире программы «900 sekundes», что его первым решением станет языковое распоряжение для всех структур МВД. В соцсетях министр опубликовал фотографию подписания документа и написал: «В Латвии государственный язык — латышский! Моим первым распоряжением будет обязать всех сотрудников системы внутренних дел при исполнении обязанностей и во взаимном общении с жителями и коллегами использовать только государственный язык».
Формулировка вызвала волну обсуждений и критики. Многие восприняли заявление буквально — как запрет на использование других языков даже в экстренных ситуациях и при работе с иностранцами, туристами, украинскими беженцами и национальными меньшинствами.
Позже пришлось публиковать разъяснение. Домбрава уточнил, что речь идет о соблюдении уже существующего Закона о государственном языке при исполнении служебных обязанностей. Он также напомнил, что закон предусматривает исключения — например, при обращениях в полицию, спасательные службы или медучреждения в экстренных случаях.
Тем не менее дискуссия в соцсетях к тому моменту уже приобрела масштаб политического скандала. Одни пользователи поддержали министра, заявив, что государственный язык должен быть обязательным в государственных учреждениях.
«Давно пора было сделать это нормой», — написал один из комментаторов. «Спасибо за правильное начало», — поддержал другой пользователь. Некоторые увидели в решении «восстановление элементарного порядка» и подчеркнули, что чиновники обязаны работать на государственном языке. Особенно активно министра поддержали сторонники более жесткой национальной политики и ограничения влияния русского языка в публичной сфере.
Однако критики оказалось не меньше. Одна женщина напомнила, что закон о полиции требует защищать права людей независимо от языка и происхождения. По ее словам, в реальной работе полиции важнее быстрое реагирование, чем языковые ограничения. Вот что она написала: "Вторая часть 5-й статьи Закона о полиции устанавливает: полиция защищает права и законные интересы лиц независимо от их происхождения, пола, возраста, социального и имущественного положения, рода занятий, гражданства, расы и национальной принадлежности, отношения к религии, политических и иных убеждений, а также образования, языка, места жительства и других обстоятельств.
Во все остальное даже вникать не хочу, если министр внутренних дел не понимает, что главная задача сотрудников полиции — защита общества, которая часто требует немедленных действий. Сможете ли вы обеспечить каждому экипажу переводчиком-полиглотом?!" Этот комментарий набрал более 1000 лайков.
Также комментаторы задавались практическими вопросами:
- как полиция будет общаться с туристами;
- кто поможет иностранцам в экстренной ситуации;
- что делать с украинскими беженцами, индийскими студентами и пакистанскими водителями;
- будут ли полицейские игнорировать обращения на английском или русском языках.
«Hello, can I report something to the police?» — иронизировал один пользователь. — «Извините, мы говорим только по-латышски».
Другие называли инициативу «популизмом» и спрашивали, почему новый министр начинает работу не с повышения зарплат полицейским или борьбы с коррупцией и нехваткой кадров. «Других проблем в стране нет?» — так звучит одна из самых повторяемых фраз в комментариях.
Некоторые пользователи прямо обвиняли Домбраву в национализме и попытке расколоть общество. Звучали и резкие оценки — от «абсурда» до «деградации» и «разжигания ненависти».
Отдельную дискуссию вызвал вопрос о том, должны ли сотрудники МВД владеть иностранными языками. Некоторые пользователи отмечали, что в других странах полицейских специально набирают со знанием русского, английского и других языков для помощи туристам и мигрантам.
На фоне споров многие заметили и политический подтекст ситуации. Пользователи предположили, что тема языка станет одной из центральных в предвыборной кампании перед выборами в Сейм. «Это ваши последние четыре месяца», — написал один из критиков, намекая на скорые выборы.