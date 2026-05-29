В Лимбажском крае полицейские и бдительный друг спасли молодого человека от самоубийства
28 мая этого года вскоре после 1.00 ночи Государственная полиция получила тревожную информацию о молодом человеке, который высказал намерение совершить самоубийство. О возможной угрозе полиции сообщил его друг, получивший видео и фотографию, свидетельствовавшие о серьезной опасности для жизни молодого человека.
Решающими в этой ситуации стали как немедленные действия друга, который обратился за помощью, так и точно предоставленная информация о местонахождении молодого человека. Получив координаты, сотрудники Государственной полиции незамедлительно выехали на место происшествия в Лиепупскую волость Лимбажского края.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям инспектора 3-й группы Отдела реагирования Западно-Видземского участка Видземского регионального управления Государственной полиции Эдгара Спикерманиса и старшего инспектора Лиене Мирушкиной молодого человека удалось спасти.
Полицейские оказали ему первую помощь, сняли молодого человека с перил моста и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. В медицинское учреждение были доставлены как сам молодой человек, так и его друг, который после пережитого находился в состоянии шока.
Этот случай еще раз напоминает, что иногда человеческую жизнь решают минуты и даже секунды. Не менее важны, чем действия оперативных служб, внимательность окружающих и готовность не оставаться равнодушными. Решение друга сразу сообщить о полученной информации и попросить помощи, возможно, стало одним из главных факторов, позволивших предотвратить трагедию.
Государственная полиция выразила благодарность должностным лицам за профессиональные, самоотверженные и оперативные действия при спасении человеческой жизни.
Полиция также напоминает, что в кризисных ситуациях важно своевременно искать помощь и не оставаться одному. Своевременное обращение к близким, друзьям или специалистам может помочь предотвратить трагические последствия. Важно также не оставаться равнодушными, если возникают подозрения, что жизнь или безопасность другого человека могут быть под угрозой.