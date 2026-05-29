В Лимбажском крае полицейские и бдительный друг спасли молодого человека от самоубийства
Молодой человек оказался на перилах моста, но помощь пришла вовремя (иллюстративное фото).
28 мая этого года вскоре после 1.00 ночи Государственная полиция получила тревожную информацию о молодом человеке, который высказал намерение совершить самоубийство. О возможной угрозе полиции сообщил его друг, получивший видео и фотографию, свидетельствовавшие о серьезной опасности для жизни молодого человека.

Решающими в этой ситуации стали как немедленные действия друга, который обратился за помощью, так и точно предоставленная информация о местонахождении молодого человека. Получив координаты, сотрудники Государственной полиции незамедлительно выехали на место происшествия в Лиепупскую волость Лимбажского края.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям инспектора 3-й группы Отдела реагирования Западно-Видземского участка Видземского регионального управления Государственной полиции Эдгара Спикерманиса и старшего инспектора Лиене Мирушкиной молодого человека удалось спасти.

Полицейские оказали ему первую помощь, сняли молодого человека с перил моста и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. В медицинское учреждение были доставлены как сам молодой человек, так и его друг, который после пережитого находился в состоянии шока.

Этот случай еще раз напоминает, что иногда человеческую жизнь решают минуты и даже секунды. Не менее важны, чем действия оперативных служб, внимательность окружающих и готовность не оставаться равнодушными. Решение друга сразу сообщить о полученной информации и попросить помощи, возможно, стало одним из главных факторов, позволивших предотвратить трагедию.

Государственная полиция выразила благодарность должностным лицам за профессиональные, самоотверженные и оперативные действия при спасении человеческой жизни.

Полиция также напоминает, что в кризисных ситуациях важно своевременно искать помощь и не оставаться одному. Своевременное обращение к близким, друзьям или специалистам может помочь предотвратить трагические последствия. Важно также не оставаться равнодушными, если возникают подозрения, что жизнь или безопасность другого человека могут быть под угрозой.

