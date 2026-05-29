Нужны 10 000 квартир в год, строятся лишь сотни: Минэкономики рапортует об успехах, а самоуправления бьют тревогу

Советник Латвийского союза самоуправлений по экономическим вопросам Айно Салминьш говорит, что картина не столь радужна, как ее рисуют авторы отчета. По его мнению, запланированное и уже построенное на данный момент количество социальных квартир и жилья с низкой арендной платой существенно не сократит дефицит. Для того чтобы восполнить нехватку жилья, необходимо было предусмотреть, что при участии самоуправлений и частных предпринимателей ежегодно будет строиться по 10 000 новых арендных квартир. Салминьш считает, что Жилищный фонд мог бы стать одним из способов привлечения денег из фондов ЕС, способствуя более быстрому обновлению и строительству жилья в Латвии.