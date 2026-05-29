Нужны 10 000 квартир в год, строятся лишь сотни: Минэкономики рапортует об успехах, а самоуправления бьют тревогу
Отчет Минэкономики о "достижениях" в сфере жилья звучит оптимистично, но реальность куда жестче: половина задач не выполнена, Жилищный фонд так и не создан, а эксперты предупреждают — дефицит квартир такими темпами не решить.
Министерство экономики подготовило отчет о том, что ему удалось сделать за последние два года в сфере доступности жилья для населения и улучшения условий жизни, однако ситуация далеко не так радужна, как ее пытаются представить чиновники, сообщает Latvijas Avīze.
Судя по отчету, из 32 намеченных министерством задач в этой сфере выполнены 17, то есть чуть более половины. Например, начаты реновация и строительство социальных квартир для поддержки менее защищенных слоев населения, что к 2029 году должно увеличить муниципальный фонд социального жилья как минимум на 1952 квартиры. В краях начато строительство квартир с низкой арендной платой - уже утверждены проекты строительства 676 квартир. Помимо прочего, в отчете указывается, что "укреплена деятельность Фонда доступности жилья и обеспечено дополнительное финансирование".
Жилищный фонд в 2022 году предложило создать тогдашнее Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) по рекомендации экспертов, нанятых Организацией экономического сотрудничества и развития. Предполагалось, что это государственное акционерное общество будет распределять средства для самоуправлений, не способных своими силами решить проблему нехватки жилья. Предложенное МОСРР финансирование для фонда в размере 100 млн евро предусматривало, что до 2036 года в Латвии будет построено 4080 арендных квартир.
Каким образом сейчас можно укреплять Жилищный фонд, который даже не был создан, знают, по всей видимости, только чиновники Министерства экономики. В то же время в отчете отмечается, что за прошедшие годы на доступность жилья существенно повлияли дороговизна жизни, рост ставок EURIBOR, увеличивший бремя ипотечных кредитов для домохозяйств, а также значительный рост расходов на строительство.
Советник Латвийского союза самоуправлений по экономическим вопросам Айно Салминьш говорит, что картина не столь радужна, как ее рисуют авторы отчета. По его мнению, запланированное и уже построенное на данный момент количество социальных квартир и жилья с низкой арендной платой существенно не сократит дефицит. Для того чтобы восполнить нехватку жилья, необходимо было предусмотреть, что при участии самоуправлений и частных предпринимателей ежегодно будет строиться по 10 000 новых арендных квартир. Салминьш считает, что Жилищный фонд мог бы стать одним из способов привлечения денег из фондов ЕС, способствуя более быстрому обновлению и строительству жилья в Латвии.
"К сожалению, все вышло как в той сказке про трех поросят, в данном случае - про МОСРР, Министерство экономики и Министерство финансов. У каждого "поросенка" есть свой хозяин, который очень хотел превзойти остальных и стать учредителем Жилищного фонда, отняв честь учредителя у других. В итоге фонд так и не был создан", - отмечает Салминьш.