Квартиры в Zunda Towers по цене от 223 000 евро не нашли покупателей
В Пардаугаве не удалось продать семь квартир в одном из самых заметных высотных комплексов Риги — Zunda Towers. Как свидетельствует информация на сайте электронных аукционов, торги завершились без результата.
Речь идет о двух- и трехкомнатных квартирах площадью от 64,6 до 84,7 квадратного метра. Их начальная цена составляла от 223 000 до 268 600 евро. Аукционы проводил присяжный судебный исполнитель Андрис Споре.
Все эти квартиры принадлежат люксембургской компании SPI RE Holding S.a.r.l., связанной с Amber Beverage Group. Взыскателями выступают Luminor Bank в Эстонии, латвийский филиал этого банка, а также Финансовый департамент Рижской думы.
Причина появления квартир на аукционе, как ранее пояснял девелопер проекта Towers Construction Management, связана не с обычной продажей недвижимости, а с разногласиями между владельцем проекта и Luminor Bank по вопросу финансирования этих квартир. В результате продажу семи квартир по сниженной начальной цене поручили судебному исполнителю.
Исполнительный директор Zunda Towers Айгарс Герхардс ранее объяснял, что аукцион в данном случае является юридическим механизмом урегулирования обязательств. По его словам, стороны по-разному видят дальнейший порядок финансирования, однако владелец проекта намерен продолжить диалог с банком и полностью урегулировать оставшиеся обязательства.
При этом история с аукционами на этом не заканчивается. Согласно сообщению в официальном издании Latvijas Vēstnesis, на торги выставлена еще одна квартира в Zunda Towers — площадью 109,2 квадратного метра и с начальной ценой 364 000 евро. Взыскателем по ней также является Luminor Bank. Этот аукцион должен завершиться 25 июня в 13:00.
Zunda Towers — один из самых амбициозных и заметных проектов на левом берегу Даугавы. В комплекс, по ранее опубликованной информации, SPI RE Holding S.a.r.l. инвестировала около 280 миллионов евро. Общая площадь высоток составляет примерно 90 000 квадратных метров.
В декабре прошлого года владелец проекта заключил 30-летний договор аренды Zunda Towers с туристической и гостиничной группой Grupo Hotusa. По этому соглашению Grupo Hotusa должна обеспечить профессиональное управление и услуги аренды для сервисных квартир, которые будут принадлежать будущим частным владельцам на 4–18-м этажах.
Выше, на 19-30-м этажах, должна разместиться пятизвездочная гостиница под брендом Eurostars, входящим в Grupo Hotusa. В проекте заявлен единый уровень сервиса, соответствующий международным стандартам.
Высотки Zunda Towers были сданы в эксплуатацию в январе 2020 года. Девелопером проекта является Towers Construction Management — компания, косвенно принадлежащая предпринимателю российского происхождения Юрию Шефлеру, основной бизнес которого связан с производством и распространением алкогольных напитков.
По данным Firmas.lv, Towers Construction Management была зарегистрирована в 2010 году. Уставный капитал компании составляет 19,845 миллиона евро. В 2024 году компания работала с оборотом 2,435 миллиона евро и получила прибыль 136 874 евро. Финансовые данные за 2025 год пока не опубликованы.