НБА объявила лучшую пятерку игроков этого сезона. Ее состав оказался необычным

Йокич (Сербия) был включен в символическую пятерку в восьмой раз в карьере, Дончич (Словения) — в шестой, Гилджес-Александер (Канада) — в четвертый, Каннингем — во второй, а Вембаньяма (Франция) попал в символическую пятерку впервые в карьере.