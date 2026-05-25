В 2024 году в игре против «Вашингтон Уизардс» Вембаньяма поставил рекорд НБА, набрав 50 очков за самый короткий промежуток времени в истории лиги — 26 минут.
Вчера 23:26
НБА объявила лучшую пятерку игроков этого сезона. Ее состав оказался необычным
Защитник "Детройт Пистонс" Кейд Каннингем стал единственным американцем, вошедшим в символическую пятерку НБА по итогам нынешнего сезона.
Также в символическую пятерку вошли Шей Гилджес-Александер из "Оклахома-Сити Тандер", представитель "Денвер Наггетс" Никола Йокич, баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич и центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма.
Йокич (Сербия) был включен в символическую пятерку в восьмой раз в карьере, Дончич (Словения) — в шестой, Гилджес-Александер (Канада) — в четвертый, Каннингем — во второй, а Вембаньяма (Франция) попал в символическую пятерку впервые в карьере.
Награды сезона НБА вручаются за выступления в регулярном чемпионате.