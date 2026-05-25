"Елгава объединяет": город отмечает день рождения с концертами, ярмаркой и шествием
В этом году Елгава отмечает 761-й день рождения. С 25 по 31 мая жители Елгавы и гости города приглашаются на городские праздники 2026 года, девиз которых — «Елгава объединяет — голоса, шаги, людей». Он ярко отражает суть города — способность встречать, соединять и объединять разных людей, поколения, традиции и опыт в едином праздничном ритме.
Праздники в этом году задуманы как насыщенная и разнообразная программа событий, а кульминация придется на период с пятницы, 29 мая, по воскресенье, 31 мая. В эти дни площадь Герцога Екаба станет одним из главных праздничных центров, в концертном зале под открытым небом «Митава» соберутся танцоры, в парке Узварас пройдут мероприятия для детей и семей, а сквер за Домом культуры превратится в место встречи молодежи.
Праздничную программу дополнят ярмарка, гастрономические предложения, спортивные мероприятия, слет ретроавтомобилей и другие события в разных местах города.
Особое значение этим праздникам придает то, что многие события будут создавать сами елгавчане. В программе встретятся городские хоры, танцоры, молодые музыканты, художники, спортсмены, семьи, дети и творческие коллективы, наполняя праздник своим участием, трудом и талантом.
Одним из центральных событий традиционно станет праздничное шествие «Ieskandini Jelgavu», которое пройдет в пятницу, 29 мая. Шествие начнется в 18:00, сбор участников запланирован с 17:30.
В этом году шествие пройдет по новому маршруту: улица Лиела, улица Паста, улица Кришьяня Барона, улица Узварас и снова улица Лиела. Завершится маршрут на площади Герцога Екаба. После шествия там состоятся общая танцевальная акция и совместное пение, которые объединят участников и зрителей в общем праздничном моменте и откроют вечернюю программу.
Во время праздников в центре города нужно учитывать ограничения движения. Самые существенные изменения: уже за день до праздничного шествия на обочинах нескольких улиц нельзя будет оставлять автомобили. Во время шествия, 29 мая, будут закрыты участки улицы Лиела, улицы Паста, улицы Кришьяня Барона, а также прилегающие участки улиц по всему маршруту шествия.
Кроме того, с вечера пятницы до 3:00 воскресенья, 31 мая, будет закрыт участок улицы Лиела от улицы Паста до улицы Узварас.