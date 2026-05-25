CSDD вводит новый порядок организации техосмотра, который затронет каждого автовладельца в Латвии
Министерство сообщения разработало проект новых правил, цель которых — установить четкие и единые требования к лицам, осуществляющим проверку технического состояния транспортных средств в рамках государственной техосмотра. Об этом сообщает Департамент безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD).
Появится конкуренция
Документ опубликован на едином портале TAP и передан на общественное обсуждение до 5 июня этого года, чтобы жители, эксперты и организации могли высказать свое мнение и предложения до принятия решения.
Новое регулирование предусматривает снижение административной нагрузки за счет установления четких и прозрачных требований к аккредитации.
"Это будет способствовать конкуренции на рынке услуг технического контроля, улучшит доступность и качество услуг, создаст новые возможности для предпринимателей участвовать в выполнении делегированных государством функций, а также предоставит владельцам транспортных средств более широкий выбор", - указывает CSDD.
Новое регулирование предусматривает, что технический контроль транспортных средств смогут проводить аккредитованные лица, выбранные в соответствии с процедурой государственных закупок. Это означает, что на рынок смогут выйти новые участники, что будет способствовать здоровой конкуренции и развитию качества услуг.
Можно будет жаловаться
Для владельцев и держателей транспортных средств это обеспечит более широкий выбор, при этом сохранится уверенность в объективности и качестве услуги, поскольку требования к аккредитации будут едиными и строгими.
Проект правил устанавливает требования к организациям, проводящим технический контроль, для всех видов транспорта — легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, а также их прицепов.
Одновременно предусмотрена возможность расширения функций, например проведение дополнительных проверок специализированного транспорта или транспортных средств после дорожно-транспортных происшествий.
Также предусмотрено, что станции техосмотра должны будут обеспечивать полный спектр услуг, включая проверки после переоборудования транспортных средств и проверки, необходимые для сертификации в сфере грузоперевозок.
Проект правил предусматривает, что каждый поставщик услуг должен создать внутренний порядок рассмотрения жалоб. Если клиент не согласен с результатом технического контроля, у него сначала будет возможность получить повторную оценку у поставщика услуги, и только после этого он сможет обратиться в CSDD.
