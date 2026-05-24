Получение пенсии 34-летним главой "Прогрессивных" удивляет даже других депутатов
Депутат Сейма Андрис Шуваев задекларировал почти 100 тысяч евро доходов, ипотеку и недвижимость, но больше всего обсуждений вызвала вовсе не зарплата — а пенсия, которую получает 34-летний политик.
В Латвии разгорелась дискуссия после публикации декларации государственного должностного лица сопредседателя партии «Прогрессивные» и руководителя фракции партии в Сейме Андриса Шуваева. Согласно декларации за 2025 год, общий доход политика составил 97 444 евро. Основную часть суммы — 89 064 евро — составила зарплата в Сейме. Кроме того, Шуваев задекларировал недвижимость, ипотечный кредит, а также накопления.
Однако особое внимание общественности привлек другой пункт декларации: 34-летний депутат получил еще 4979 евро в виде пенсии. Официальных пояснений о характере этой пенсии пока не прозвучало, что вызвало волну обсуждений в соцсетях и среди политиков.
Одним из первых отреагировал депутат Эрик Стендзениекс. Сначала он коротко написал в соцсетях: «Как это работает?», а затем предположил, что речь может идти о так называемой пенсии по профессиональному выгоранию.
«Если это не пенсия по инвалидности, к которой вопросов бы не было, то это знаменитое “профессиональное выгорание”, которое Врачебно-государственная комиссия экспертизы трудоспособности раздает своим направо и налево. Все об этом знают, я об этом кричу уже годами, но почему-то ни один журналист не копает эту тему. Потому что они "выгорели", в отличие от пожарных и медиков», — написал Стендзениекс.
May 23, 2026
Ja tā nav invalidātes pensija (par ko nebūtu jautājumu), tad tā ir slavenā "arodslimības izdegšana", ko VDEĀK savējiem dala pa labi un pa kreisi, par ko visi zina, par ko es esmu brēkājis jau gadiem un par ko neviens žurnālists nez kapēc nav racis.
В комментариях пользователи также активно обсуждают происхождение выплат.
Некоторые иронизируют, что «депутаты выгорают от одного дня работы в Сейме», другие предполагают наличие «профессионального заболевания», а часть комментаторов требует проверить, на каком основании назначаются подобные пенсии.
Один из пользователей утверждает, что пенсия появилась у Шуваева только в этом году и ранее в декларациях ее не было. Прозвучала правдоподобная версия, что речь может идти о наследовании пенсионных накоплений, поскольку известно, что отец Андриса Шуваева, известный латвийский философ и академик Игорь Шуваев, скончался в 2024 году. Подтверждением этой версии может служить и то, что в декларации также указано получение 1851 евро в виде наследства.
При этом часть комментаторов подчеркивает: если речь действительно идет об инвалидности или подтвержденных медицинских основаниях, то претензий к самому факту получения пенсии быть не должно. Основной вопрос, по мнению обсуждающих, заключается в прозрачности системы и критериях назначения подобных выплат.