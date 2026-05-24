Получение пенсии 34-летним главой "Прогрессивных" удивляет даже других депутатов
Депутат Сейма Андрис Шуваев.
Получение пенсии 34-летним главой "Прогрессивных" удивляет даже других депутатов

Депутат Сейма Андрис Шуваев задекларировал почти 100 тысяч евро доходов, ипотеку и недвижимость, но больше всего обсуждений вызвала вовсе не зарплата — а пенсия, которую получает 34-летний политик.

В Латвии разгорелась дискуссия после публикации декларации государственного должностного лица сопредседателя партии «Прогрессивные» и руководителя фракции партии в Сейме Андриса Шуваева. Согласно декларации за 2025 год, общий доход политика составил 97 444 евро. Основную часть суммы — 89 064 евро — составила зарплата в Сейме. Кроме того, Шуваев задекларировал недвижимость, ипотечный кредит, а также накопления.

Однако особое внимание общественности привлек другой пункт декларации: 34-летний депутат получил еще 4979 евро в виде пенсии. Официальных пояснений о характере этой пенсии пока не прозвучало, что вызвало волну обсуждений в соцсетях и среди политиков.

Одним из первых отреагировал депутат Эрик Стендзениекс. Сначала он коротко написал в соцсетях: «Как это работает?», а затем предположил, что речь может идти о так называемой пенсии по профессиональному выгоранию.

«Если это не пенсия по инвалидности, к которой вопросов бы не было, то это знаменитое “профессиональное выгорание”, которое Врачебно-государственная комиссия экспертизы трудоспособности раздает своим направо и налево. Все об этом знают, я об этом кричу уже годами, но почему-то ни один журналист не копает эту тему. Потому что они "выгорели", в отличие от пожарных и медиков», — написал Стендзениекс.

В комментариях пользователи также активно обсуждают происхождение выплат.

Некоторые иронизируют, что «депутаты выгорают от одного дня работы в Сейме», другие предполагают наличие «профессионального заболевания», а часть комментаторов требует проверить, на каком основании назначаются подобные пенсии.

Один из пользователей утверждает, что пенсия появилась у Шуваева только в этом году и ранее в декларациях ее не было. Прозвучала правдоподобная версия, что речь может идти о наследовании пенсионных накоплений, поскольку известно, что отец Андриса Шуваева, известный латвийский философ и академик Игорь Шуваев, скончался в 2024 году. Подтверждением этой версии может служить и то, что в декларации также указано получение 1851 евро в виде наследства.

При этом часть комментаторов подчеркивает: если речь действительно идет об инвалидности или подтвержденных медицинских основаниях, то претензий к самому факту получения пенсии быть не должно. Основной вопрос, по мнению обсуждающих, заключается в прозрачности системы и критериях назначения подобных выплат.

