В холодильнике только алкоголь и тараканы - в Лиепае ребенок жил в шокирующих условиях
В Лиепае полиция обнаружила ребенка, который почти двое суток находился без присмотра матери. Женщина была сильно пьяна, а квартира, где жил мальчик, оказалась в антисанитарном состоянии с пустым холодильником и насекомыми.
Как сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва, поздним вечером 10 июня в полицию поступила информация о том, что в одном из домов в районе железнодорожного вокзала находится женщина в состоянии алкогольного опьянения, которая не способна должным образом заботиться о своем ребенке.
Прибыв на место происшествия, полицейские встретили женщину, которая рассказала, что находится в гостях у незнакомого человека. По ее словам, туда ее пригласила подруга. В квартире находился и ее малолетний сын, который в тот момент пользовался планшетом.
Проверка показала, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения — в ее организме было зафиксировано 2,77 промилле алкоголя. Она отвечала на вопросы полицейских, однако делала это неуверенно, путалась в ответах и даже не смогла назвать дату рождения собственного ребенка. Также женщина не смогла вспомнить, когда именно приехала в квартиру.
В ходе дальнейшей проверки полицейские опросили находившихся рядом людей и выяснили, что женщина прибыла по этому адресу вечером 9 июня. С тех пор она не возвращалась домой и общалась со своим малолетним сыном исключительно по телефону. Таким образом, ребенок не видел мать почти двое суток. За это время мальчику не были обеспечены ни питание, ни постоянное присутствие совершеннолетнего человека. Выяснилось, что 10 июня подруга женщины связалась с мальчиком по телефону, после чего самостоятельно забрала его с автобусной остановки и отвезла к матери в район вокзала.
Сама женщина утверждала, что после приезда ребенка его накормили пельменями, поэтому она считает, что сын был обеспечен всем необходимым. Однако при осмотре мальчика полицейские обратили внимание, что он выглядит слишком худым для своего возраста и роста, а его кожа была очень бледной. Видимых телесных повреждений у ребенка обнаружено не было. После вмешательства полиции мальчика поместили в безопасную среду.
Сотрудники полиции также посетили место жительства женщины и ее сына в микрорайоне Тосмаре. Осмотр квартиры выявил крайне неудовлетворительные санитарные условия. По стенам, полу, мебели и даже внутри холодильника ползали тараканы и другие насекомые. В помещении находилось большое количество пустых бутылок из-под алкоголя, ощущался сильный запах сигаретного дыма. При этом в холодильнике были обнаружены только алкогольные напитки.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Материалы дела переданы в Административную комиссию Лиепайского самоуправления, которая примет решение о размере наказания.