В холодильнике только алкоголь и тараканы - в Лиепае ребенок жил в шокирующих условиях

В ходе дальнейшей проверки полицейские опросили находившихся рядом людей и выяснили, что женщина прибыла по этому адресу вечером 9 июня. С тех пор она не возвращалась домой и общалась со своим малолетним сыном исключительно по телефону. Таким образом, ребенок не видел мать почти двое суток. За это время мальчику не были обеспечены ни питание, ни постоянное присутствие совершеннолетнего человека. Выяснилось, что 10 июня подруга женщины связалась с мальчиком по телефону, после чего самостоятельно забрала его с автобусной остановки и отвезла к матери в район вокзала.