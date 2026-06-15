Самый богатый гражданин Латвии отпраздновал свадьбу дочери в Грузии

Дарья Авен получила среднее образование в британском колледже Сент-Джордж, в 2016 году окончила Йельский университет, входящий в «Лигу плюща», получив диплом бакалавра по истории. Проходила практику в крупнейшем аукционном доме Sotheby's в Лондоне и в галерее Sammlung Goetz в Мюнхене. Работала в Москве в благотворительной организации Genesis Philanthropy Group, затем переехала в Нью-Йорк и начала заниматься маркетингом в модном доме Tom Ford.