Самый богатый гражданин Латвии отпраздновал свадьбу дочери в Грузии
Как сообщают СМИ РФ, 32-летняя Дочь Петра Авена Дарья вышла замуж. Свадебное торжество прошло в живописном винодельческом комплексе Tsinandali Estate в Кахетии, который считается одним из самых престижных мест для проведения мероприятий в Грузии. Известно, что избранника Дарьи зовут Альберт.
Дарья Авен получила среднее образование в британском колледже Сент-Джордж, в 2016 году окончила Йельский университет, входящий в «Лигу плюща», получив диплом бакалавра по истории. Проходила практику в крупнейшем аукционном доме Sotheby's в Лондоне и в галерее Sammlung Goetz в Мюнхене. Работала в Москве в благотворительной организации Genesis Philanthropy Group, затем переехала в Нью-Йорк и начала заниматься маркетингом в модном доме Tom Ford.
71-летний Петр Авен — один из наиболее известных российских предпринимателей, многие годы входивший в число руководителей и акционеров «Альфа-Групп».
В последние годы Авен проживает в Латвии, ранее получил гражданство страны. Часть его активов и недвижимости в странах Евросоюза оказалась под санкционными ограничениями. В 2024 году суд Европейского союза отменил часть введенных против него санкций, однако отдельные ограничения продолжают действовать.