Новые неприятности для любителей шопинга на Temu и Shein - в случае возврата вы потеряете часть денег
С 1 июля покупки из Китая, США и других стран вне ЕС подорожают - Еврокомиссия вводит новый таможенный сбор. Что изменится для онлайн-покупателей и о чем важно не забывать?
Новые правила распространяются на так называемые отправления низкой стоимости, то есть такие, общая стоимость которых не превышает 150 евро. Для отправлений стоимостью более 150 евро таможенные пошлины применяются уже сейчас, а их размер зависит от стоимости товара.
Важно учитывать, что новый таможенный сбор будет распространяться только на товары, приобретенные непосредственно в третьих странах. Если интернет-магазин зарегистрирован за пределами Европейского союза, но товары фактически отправляются со склада, расположенного на территории ЕС, они уже прошли таможенное оформление и дополнительный сбор платить не придется. Также сбор не будет применяться к подаркам, которые одно частное лицо отправляет другому.
Как будет рассчитываться новый сбор?
Новый таможенный сбор является фиксированным — три евро, однако он применяется к каждой товарной категории, а не ко всему отправлению целиком.
«Это означает, что если вы закажете, например, три пары брюк, таможенный сбор составит три евро. Но если в одной посылке будут брюки, триммер для травы и половник для супа, сбор составит уже девять евро, поскольку эти товары относятся к трем совершенно разным товарным категориям», — поясняет коммерческий директор группы Omniva Свен Кукемелк.
Оплата будет происходить автоматически, но сбор не вернут
Покупателям не придется предпринимать никаких дополнительных действий для уплаты этого сбора. Он будет взиматься непосредственно в интернет-магазине при оформлении заказа.
«Так же, как при оформлении покупки оплачиваются расходы на доставку, таможенный сбор будет отображаться на этапе расчета, и все будет оплачено одним платежом», — отмечает Кукемелк.
Однако покупателям следует быть осторожными при возврате товаров. Если вы передумаете и вернете товар продавцу, получив обратно деньги за покупку, уплаченный таможенный сбор возвращен не будет.
Внимание: мошенники используют ситуацию!
Любые изменения в системе налогов или сборов являются благоприятной почвой для мошенников, и этот случай не стал исключением.
Злоумышленники могут использовать название Службы государственных доходов (VID) или компаний по доставке, рассылая поддельные SMS и электронные письма в попытке выманить деньги за якобы «задержанную посылку».
Чтобы защитить себя и свои деньги, помните основные правила:
- Если вы уже оплатили таможенный сбор при оформлении заказа в интернет-магазине, в Латвии повторно платить его не нужно.
- Никогда не переходите по подозрительным ссылкам, полученным по SMS или электронной почте, которые ведут на незнакомые сайты.
- Не совершайте банковские платежи на сайтах, адреса которых кажутся вам незнакомыми или подозрительными.
- Компания Omniva никогда не звонит клиентам с просьбой задекларировать отправление или оплатить таможенный сбор по телефону.
- Во время телефонного разговора никогда и никому не сообщайте банковские PIN-коды, пароли или другую конфиденциальную личную информацию.