Новые неприятности для любителей шопинга на Temu и Shein - в случае возврата вы потеряете часть денег

Важно учитывать, что новый таможенный сбор будет распространяться только на товары, приобретенные непосредственно в третьих странах. Если интернет-магазин зарегистрирован за пределами Европейского союза, но товары фактически отправляются со склада, расположенного на территории ЕС, они уже прошли таможенное оформление и дополнительный сбор платить не придется. Также сбор не будет применяться к подаркам, которые одно частное лицо отправляет другому.