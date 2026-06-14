Спина болит, сна нет, суставы ноют: жители Латвии массово привыкают жить с болью

"Хороший сон - один из краеугольных камней здоровья, поскольку во время сна в организме человека происходят физиологические процессы обновления и адаптации. Взрослый человек проводит во сне в среднем от семи до девяти часов в сутки, и важно соблюдать простые правила гигиены сна: ложиться спать в одно и то же время, создавать комфортные условия для сна - прохладную, темную и тихую комнату, не пользоваться смарт-устройствами и не смотреть телевизор перед сном, не переедать, не заниматься слишком интенсивными физическими упражнениями перед сном, а также не употреблять кофеиносодержащие продукты и алкоголь. Не рекомендуется спать более 15-20 минут днем, иначе могут возникнуть трудности с засыпанием вечером", - рекомендует фармацевт Агнесе Ритене.