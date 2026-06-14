Спина болит, сна нет, суставы ноют: жители Латвии массово привыкают жить с болью
Спина, шея, суставы и сон — именно эти проблемы чаще всего мешают жителям Латвии чувствовать себя нормально каждый день. Новое исследование показывает: дискомфорт стал почти привычной частью жизни, но врачи предупреждают — игнорировать такие сигналы не стоит.
Ежедневное благополучие в значительной мере зависит от того, здоровы ли мы физически и психически, или все-же испытываем ли мы какой-либо дискомфорт ежедневно. Данные последнего исследования Индекса здоровья "Mana Aptieka & Apotheka показывают, что примерно треть населения Латвии в прошлом году испытывала боли в спине или шее (35%), страдала от бессонницы или нарушений сна (32%) или испытывала боли в суставах (31%). Важно отметить, что в последние годы быстро увеличилось (на 8%) число людей, сталкивающихся с различными нарушениями сна.
Данные свидетельствуют, что чем старше возраст респондента, тем чаще он сталкивается с проблемами со здоровьем, однако и молодые люди также относительно часто испытывают боли в спине и бессонницу. В то же время проблемы со здоровьем реже испытывают те жители, кто ежедневно ведет здоровый образ жизни и регулярно занимается физической активностью.
Реже респонденты исследования указывали такие заболевания, как проблемы с полостью рта (7%), повышенный уровень сахара (6%) и синдром профессионального выгорания (5%). С 2022 года также постепенно снижается доля респондентов, у которых за последний год был диагностирован дефицит витамина D, наблюдалась тревожность, панические атаки или депрессия.
Боль в спине - последствия малоподвижного образа жизни
Проблемы со спиной и шеей постепенно увеличиваются по мере старения населения, и по достижению порога 55 лет с этим сталкивается почти половина населения Латвии (48%). Однако это не только проблема пожилых людей. Боль в спине и шее также затрагивает более молодые возрастные группы - ее испытывал каждый десятый (10%) житель в возрасте от 18 до 24 лет, и каждый четвертый (24%) респондент в возрастной группе от 25 до 34 лет.
"Боли в спине и шее все чаще поражают молодых людей, поскольку наша повседневная жизнь становится все более малоподвижной. Длительное сидение за компьютером в сгорбленном положении, работа из дома, использование смарт-устройств и неправильная осанка вызывают постоянное мышечное напряжение, особенно в поясничном, шейном и плечевом отделах. Недостаток движения и избыточный вес являются факторами, способствующими возникновению болей в спине: слабые мышцы спины и живота не в состоянии в достаточной мере поддерживать позвоночник, а избыточный вес создает постоянную механическую нагрузку на поясничный отдел позвоночника", - объясняет сертифицированный фармацевт и Заведующая аптекой Mana Aptieka Агнесе Ритене.
Кроме того, большое значение имеет влияние стресса, который способствует напряжению мышц, в результате чего боль может возникать даже без очевидных физических нагрузок. Во время стресса напряжение мышц происходит неосознанно: обычно мы напрягаем трапециевидную мышцу (соединяющую голову, плечи и поясничный отдел), жевательные мышцы (сильно сжимаем зубы) и затылочные мышцы, поэтому к болям в спине добавляются головные боли напряжения или стресса.
Для уменьшения этих симптомов фармацевт рекомендует регулярную физическую активность и сбалансированное питание. Если у вас сидячая работа, необходимо следить за позой тела, делать перерывы, чтобы подвигаться, уделять внимание эргономичному рабочему месту и включать простые упражнения на растяжку спины, шеи и плеч ежедневно. Также могут помочь применяемые локально обезболивающие и противовоспалительные препараты, согревающие компрессы и препараты магния для расслабления мышц, но если боль становится регулярной или усиливается, обязательно следует проконсультироваться с врачом.
Нарушения сна, вызванные стрессом
С 2020 года число людей, испытывавших бессонницу или другие нарушения сна в течение последнего года, увеличилось на восемь процентных пунктов, достигнув 32%. С этой проблемой чаще всего сталкиваются пожилые люди - после 65 лет ею страдает почти каждый второй человек (46%), - однако нарушения сна также очень распространены среди молодых людей, и к 44 годам с ними борется каждый четвертый или пятый респондент.
"Хороший сон - один из краеугольных камней здоровья, поскольку во время сна в организме человека происходят физиологические процессы обновления и адаптации. Взрослый человек проводит во сне в среднем от семи до девяти часов в сутки, и важно соблюдать простые правила гигиены сна: ложиться спать в одно и то же время, создавать комфортные условия для сна - прохладную, темную и тихую комнату, не пользоваться смарт-устройствами и не смотреть телевизор перед сном, не переедать, не заниматься слишком интенсивными физическими упражнениями перед сном, а также не употреблять кофеиносодержащие продукты и алкоголь. Не рекомендуется спать более 15-20 минут днем, иначе могут возникнуть трудности с засыпанием вечером", - рекомендует фармацевт Агнесе Ритене.
Если у пожилых людей бессонница может объясняться биологическими и гормональными изменениями, а также различными хроническими заболеваниями, которые могут вызывать пробуждение и затем трудности с повторным засыпанием, то у молодых людей она больше связана с образом жизни. С увеличением темпа жизни и ростом использования социальных сетей и различных киноканалов люди проводят гораздо больше времени перед "экранами", которые, в свою очередь, излучают коротковолновый синий свет, ложно сигнализирующий мозгу о наступлении дня. В результате мозг перестает вырабатывать гормон сна мелатонин, и засыпание может задерживаться даже на несколько часов.
Боли в суставах, вызванные возрастом и образом жизни
Боли в суставах значительно чаще испытывают люди после 55 лет, когда они поражают каждого второго жителя. Чаще всего они связаны с износом суставов, поскольку со временем хрящ истончается, и при движении возникают боль, скованность и дискомфорт. Также значение имеет вес тела- чем больше избыточный вес, тем больше нагрузка на коленные и тазобедренные суставы.
Также важны ежедневные привычки, поскольку длительное сидение и малоподвижный образ жизни ослабляют мышцы, поддерживающие суставы, в свою очередь чрезмерная физическая активность или неправильные движения могут вызвать перегрузку и микротравмы.
"Боль в суставах также может быть вызвана воспалительными процессами в организме. Различные заболевания, такие как артрит, могут вызывать отек суставов, покраснение, скованность, особенно по утрам, и боль даже в состоянии покоя. Воспаление суставов также может быть вызвано реакцией иммунной системы после перенесенного вирусного заболевания - болезни Лайма, гриппа или других. Боль в суставах также может быть вызвана нарушениями обмена веществ, такими как подагра, травмы и длительная однообразная нагрузка. Боль в суставах не следует воспринимать как неизбежную часть повседневной жизни. Часто это сигнал о том, что организму необходимы изменения - больше движения, сбалансированная нагрузка и своевременные медицинские осмотры", - говорит Заведующая аптекой.
Также она рекомендует проверить, получаете ли вы достаточное количество микроэлементов, необходимых для ваших суставов, таких как коллаген, глюкозамин, витамин D, а также магний и омега-3 жирные кислоты.