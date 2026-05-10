Петерис Апинис: "Деньги и боли в спине взаимосвязаны"

Чтобы понять аксиому – здоровье нельзя купить за деньги, я призываю вас представить себя весами. Костная и мышечная система человека создана как очень точная структура, в которой точно расположены опоры. Если у кого-то начинаются проблемы с коленным суставом, человек щадит этот сустав, не выпрямляет ногу полностью или стоит, опираясь только на другую ногу, вертикальная ось человека смещается – появляются проблемы в тазобедренном суставе, искривляется позвоночник. Правильная осанка имеет очень большое значение в жизни человека, поскольку она создает уверенность, стабильность, ощущение силы, а также упомянутую выше веру. Чтобы полностью представить себя в роли весов, я рекомендую вам твердо встать, равномерно распределив вес на обе ноги, выпрямить спину и поднять подбородок. Затем возьмите рукоятку метлы (без метелки), поднимите её вытянутыми руками горизонтально перед собой и выполните несколько упражнений. Согните и выпрямите руки с рукояткой метлы вперёд и вверх. Заведите рукоятку метлы за спину и максимально отведите руки с ней от спины. Теперь положите рукоятку метлы поперек плеч и выпрямите руки в обе стороны. Наклонитесь вправо и влево, почувствуйте себя как гиря. Хорошо – опустите ручку метлы, оставаясь стоять с руками в стороны на уровне плеч.