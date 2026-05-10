Петерис Апинис: "Деньги и боли в спине взаимосвязаны"
"У банкира рано или поздно возникнут боли в нижней части спины, где соединяются крестцовые и поясничные позвонки. У биржевого брокера или распространителя быстрых кредитов боли скорее будут в области шеи. Боли в спине носят органический характер, но в значительной степени их определяет психосоматика", - пишет в своей статье для Otkrito.lv известный латвийский врач Петерис Апинис.
Рано или поздно
Большинство мужчин, связанных с политикой и финансами, — это обеспеченные люди, они живут дольше, чем в среднем мужчины в Латвии, они больше занимаются спортом, внимательнее следят за своим питанием, артериальным давлением, уровнем холестерина, они редко курят или хорошо скрывают свою курение, они пьют хорошее вино или хороший виски. У этих пациентов выше заболеваемость раком простаты, но особенно часто они жалуются на боли в спине.
Рано или поздно наши политики и финансисты начинают выглядеть криво или искривлено, они перестают заниматься спортом из-за болей в спине, начинают набирать вес и попадают на операционный стол — сначала из-за различных проблем с позвонками, а затем приходится проводить эндопротезирование тазобедренного сустава.
Иногда мне кажется, что у политиков и финансистов в основе этой истории лежит детская психотравма: эти политики и финансисты боятся надеть нормальные туфли, двигаться естественно и сидеть в нормальном кресле. Им всегда приходится сидеть как свечка, затягивать шею тонким галстуком и улыбаться. Неспецифические боли в спине — это психосоматика, когда пациенты боятся двигаться, потому что они не звезды спорта, но они не становятся спортсменами именно потому, что не двигаются.
Независимо от того — банкир он или чернорабочий, мужчина в расцвете сил хорошо знает, что денег у него мало. Эту проблему он решает, много работая, и верит в неоценимость и важность своего труда. По поводу своих недугов он обычно консультируется с несколькими врачами, коллегами по работе и целителями.
Он довольно хорошо знает свои анализы и понимает, что до инфаркта осталось совсем немного. В зависимости от темперамента и возможностей он тихо обожает, поклоняется, использует в качестве сексуального объекта или женится на своей секретарше или на женщине, увиденной в интернете под чужим именем и с максимально неразпознаваемым профилем, которая моложе его на 10 лет. Именно у такого мужчины спина болит очень сильно, очень часто и очень мешает. Английские врачи пишут, что спина чаще болит у мужчин, чьи семьи созданы на межнациональной основе, из представителей разных религий.
Кто любит деньги
На самом деле моя статья о другом — о том, за какие деньги можно купить боли в спине или за какие — избавиться от них. В мировой литературе можно найти вывод, что депрессия в равной степени затрагивает как богатых, так и бедных людей, но самоубийства чаще встречаются среди богатых слоев населения.
Больше всего деньги боготворят, фетишизируют или превращают в самоцель две группы людей – начинающие бизнесмены и неудачники.
Первые чаще всего являются новичками в мире капитала — они успешно накопили средства за счет производства, земледелия, продажи недвижимости или унаследовали деньги.
Такой человек решает, что самый большой «куш» — это деятельность в сфере банков, бирж, страхования, кредитования, самопомощи или любой другой финансовой деятельности. Он с головой и душой бросается в сферу, где на деньгах зарабатывают деньги. Люди из этой группы нередко действительно добиваются успеха, но их отношение к деньгам становится обратно пропорциональным отношению к людям — деньги они любят, а окружающих ненавидят.
Другая группа людей, обожествляющих деньги, — это неудачники, бездельники, диванные мечтатели, а также люди, которые не особо хотят или не умеют задействовать мозги. Эти люди верят, что деньги можно получить в лотереях, что их могут им пожертвовать или просто что государство создано только для того, чтобы через SIF платить их неправительственным организациям за их бессмысленные исследования или выплачивать им пособия.
С помощью денег можно решить многие проблемы — можно получить хорошее образование, можно путешествовать и смотреть мир, можно жить в роскошном особняке в богатом районе, можно ездить на хорошей машине, можно вступить в престижный клуб. Типичное отношение к деньгам можно наблюдать летом, когда на улицы выезжают красочные кабриолеты. На самом деле эта машина пригодится ее владельцу раз в десять лет, ведь в Риге в дождливую погоду на кабриолете можно выезжать только летом и на отдых, даже на работу на нем не поедешь.
Что можно сделать за миллион?
Своим пациентам с болями в спине и неугасаемым интересом к деньгам я советую поговорить о деньгах с их сыном или внуком – подростком. Из уст ребенка звучит правда. Вместе с подростком представьте себе миллион. Представьте себе миллион пирожков, сложенных друг на друга, они занимают площадь, похожую на футбольное поле, но, съедая по 20 пирожков в день, их пришлось бы есть 137 лет. Если у вас в семье есть автомобиль стоимостью около 10 000 евро, то за миллион вы могли бы купить 100 таких автомобилей или два старых «Бугатти» или «Бентли».
Объясните своему подростку, что средний житель Латвии живет до 75 лет. Значит, у подростка впереди как минимум 60 лет. Если бы у него был миллион, то он мог бы тратить в год почти 17 тысяч евро, а в день — 46 евро.
В свою очередь, если бы он положил этот миллион на банковский депозит под 4% годовых, то у него каждый год было бы 40 тысяч, а в день он мог бы тратить 110 евро. Заинтриговали ребенка? Он ведь легко может посчитать, что можно сделать за день на 110 евро. Правда, мировой опыт показывает, что банковские кризисы, войны и пандемии снижают стоимость денег.
После этого попробуйте задать подростку несколько других вопросов: смог бы ты за миллион съесть живую таракашку? Смог бы ты за миллион съесть живую мышку? Смог бы ты за миллион бросить камнем в учительницу математики?
Мой коллега однажды научил задавать такие вопросы друг другу на классной вечеринке. Девушки спрашивали друг друга: «А ты переспала бы с вампиром?» Правда, мой коллега тогда даже не догадывался, что вампир на самом деле был героем какого-то фильма, бледноватым американским мальчиком.
Прежде чем понять, на какую долю нелепости вы готовы пойти ради боли в спине, вам нужно определиться, на какую долю глупости вы готовы пойти ради приличных денег. Не много? Я вами горжусь! С вами приятно работать.
Со мной на самом деле все по-другому — я бы все-таки съел этого таракана, ведь исторически человек происходит от охотников-собирателей, наши предки еще три тысячи лет назад с удовольствием лакомились насекомыми. Таракан содержит такие белки, которые очень нужны для формирования кожи, волос и ногтей человека. А живую мышь наши предки с удовольствием ели еще десять тысяч лет назад.
Невозможно купить здоровье
А теперь поговорите сами с собой. Ведь всегда нужно найти время, чтобы поговорить с умным человеком. И у каждого из нас на самом деле есть право считать себя самым умным на Земле, ведь никто другой не может решить наши проблемы. Задайте себе несколько сакраментальных вопросов: как я здесь оказался, и кто заплатил за то, что я появился живым на Земле? Кто-то заплатил моим родителям за мое рождение и воспитание? Если большая часть энергии на Земле поступает не за счет сжигания бензина, а за счет солнечных лучей, то должен ли я платить за тепло солнца?
Ответы вы можете дать в зависимости от своей религиозности, отношения к Создателю или генетике, знаний в физике или астрономии. Я, как врач с определенными знаниями в биологии, произошел от обезьяны, когда мои предки спустились с дерева и развели огонь. Моему предку за этот его уникальный шаг никто не заплатил, но мне он оставил возможности для роста и способность свободно развиваться в индустриальном мире.
Тем, кого религия учит чему-то иному, предлагаю следующий анализ: Создатель за один день слепил Адама, а затем из его ребра вырезал Еву, но и за это ничего не получил, а эта первая семейка пришла в мир, чтобы размножаться, молиться Богу и зарабатывать деньги, индустриализировать мир и опустошать его. Но тем, кто думает о дороговизне и доступности энергии, хочу напомнить – если бы планету Земля не освещала звезда Солнце, то температура на нашей планете приблизилась бы к абсолютной нулевой отметке, то есть минус 287 градусов по Цельсию. И при такой температуре не удалось бы согреться даже с помощью всех наших энергоресурсов.
В мире есть много вещей, у которых нет и в принципе не может быть цены, поскольку они неоценимы. Невозможно купить здоровье, счастье, покой, чистую совесть. Истинные человеческие ценности нельзя ни купить, ни продать. Но именно они и составляют то, что мы называем счастьем. А счастье тесно связано со здоровьем спины.
Здоровье нельзя купить в аптеке. Из всех средств, потраченных в мире на медицину, 89% уходит на лечение 11% людей. Более 75% населения мира в основном обходится средствами народной медицины и не получает современных лекарств. Однако ваше здоровье и боли в спине для других — это все-таки сфера бизнеса, и существует индустрия, которая с большим удовольствием посоветует вам обзавестись болями в спине, чтобы потом их лечить. Я здесь имею в виду не врачей, а крупную фармацевтику.
Если вы платите священнику большие деньги, и он легко прощает вам самые тяжкие грехи, это еще не значит, что вы купили Всевышнего. Фундаментальные ценности – вера, надежда, любовь, чистая совесть, мудрость – не продаются. Это ваш бесценный внутренний капитал.
Миллион долларов в глазах умирающего человека не имеет никакой ценности, это просто кучка зеленых бумажек и не более того. Однако деньги обладают опасным магнетизмом, который подталкивает многих людей к самым гнусным поступкам.
У человека, который боготворит деньги, есть два сценария жизни – этот человек очень легко попадает на путь незаконности или преступности, либо работает как вол, уткнувшись рогами в землю, до изнеможения, в конце концов доходя до физического и душевного истощения. Один из них будет мучиться от болей в спине в тюрьме, другой – в больнице. Деньги – очень неблагодарный идол для поклонения: они обладают способностью одурманивать человека, высушивать мозг своего поклонника.
Представить себя в роли весов
Чтобы понять аксиому – здоровье нельзя купить за деньги, я призываю вас представить себя весами. Костная и мышечная система человека создана как очень точная структура, в которой точно расположены опоры. Если у кого-то начинаются проблемы с коленным суставом, человек щадит этот сустав, не выпрямляет ногу полностью или стоит, опираясь только на другую ногу, вертикальная ось человека смещается – появляются проблемы в тазобедренном суставе, искривляется позвоночник. Правильная осанка имеет очень большое значение в жизни человека, поскольку она создает уверенность, стабильность, ощущение силы, а также упомянутую выше веру. Чтобы полностью представить себя в роли весов, я рекомендую вам твердо встать, равномерно распределив вес на обе ноги, выпрямить спину и поднять подбородок. Затем возьмите рукоятку метлы (без метелки), поднимите её вытянутыми руками горизонтально перед собой и выполните несколько упражнений. Согните и выпрямите руки с рукояткой метлы вперёд и вверх. Заведите рукоятку метлы за спину и максимально отведите руки с ней от спины. Теперь положите рукоятку метлы поперек плеч и выпрямите руки в обе стороны. Наклонитесь вправо и влево, почувствуйте себя как гиря. Хорошо – опустите ручку метлы, оставаясь стоять с руками в стороны на уровне плеч.
Центральная линия, которая начинается на макушке и совпадает с позвоночником, делит тело пополам – это ваша ось равновесия. Теперь возьмите в руки две чашки с кофе – одну полную, другую – полупустую. В вытянутых руках вы же чувствуете разницу, чашки с весом можно наклонять вместе с вами так же, как вы недавно наклонялись с рукояткой метлы в стороны.
Хорошо, обойдемся без чашечек. Представьте, что в одну руку вы положили евро, а в другую – пакетик молока. В принципе, это же эквивалент. Такое взвешивание вы ведь ежедневно проводите в магазине – тратить или не тратить свою монету в один евро.
Попробуем следующее упражнение. В одну руку положим пачку из пятидесяти евро, а в другую — здоровье, дружбу, любовь и т. д. Сравните. Это было слишком обобщенно?
Попробуйте сравнить конкретное богатство с конкретной любовью к конкретному человеку, конкретную сумму денег с отношениями с этим человеком. Есть ли сумма, ради которой вы были бы готовы пожертвовать моральными и душевными факторами в отношении ваших родственников, друзей. Но теперь попробуйте провести точно такое же сопоставление в отношении вашего нелюбимого начальника, в отношении нелюбимого депутата Сейма. Возможно, вы ни за какие деньги не променяли бы отношения со своими близкими, но с удовольствием «променяли» бы начальника. Правда, он когда-нибудь отплатит вам тем же.
Это упражнение помогает определить границы компромисса. Подходите к нему творчески. Оно может служить своего рода зеркалом, которое поможет вам лучше познать самого себя.
Вообще, такое взвешивание — это интересная игра. Положим в один чашу весов возможные выгоды в бизнесе, а в другую — седые волосы, приступ стенокардии, высокое кровяное давление, изжогу, плохое настроение вечером с ссорами в семье и бессонницу, но особенно – нашу сегодняшнюю главную обсуждаемую беду – боль в том месте, где спина теряет свое благородное название. Одним словом – бизнес – это очень стрессовое занятие. Поэтому каждому своему пациенту я говорю: хотите зарабатывать деньги, пожертвуйте часть денег своему здоровью. Лучше всего вы поможете своему здоровью, если потратите деньги на здоровое питание, ежедневные занятия физической культурой и спортом, хотя бы раз в неделю выезжайте на природу, а два раза в год отдыхайте по душе – поднимаясь в горы или спускаясь с них на лыжах, гребя на лодке и ловя рыбу или знакомясь с чужими странами.
Профилактика и лечение
Хотя компьютерный специалист и банковский брокер сидят за компьютером в одной позе, у банковского брокера больше возможностей перенапрячь межпозвоночную мускулатуру, что со временем переходит в очень сильное судорожное напряжение мышц, а другие мышцы полностью атрофируются.
Что же делать – куда же нашему финансисту потратить деньги на здоровье спины? Совет исходит от моего учителя, уже ушедшего в мир иной вертебролога, профессора Рука. Его совет заключался в том, чтобы устроить дома глубокий бассейн с теплой водой (достаточно размером метр семьдесят на метр семьдесят на метр семьдесят. Самое расслабляющее упражнение — взять старую автомобильную камеру и позволить себе 20-минутное вертикальное плавание, при котором надутая камера находится на уровне груди, а руки опираются на эту камеру. В теплой воде спина растянется.
И все же — основным средством профилактики и первичного лечения болей в спине является уже упомянутая ручка от метлы. Рукоятку метлы нужно взять в вытянутые горизонтально руки и выполнять круговые движения руками в трех измерениях. Затем то же самое нужно делать за спиной и за головой.
Эти упражнения вам порекомендует ваш физиотерапевт. И, в конце концов, – в каждом офисе финансистов должен быть большой физиотерапевтический мяч, и лучше хотя бы несколько раз в день посидеть на этом мяче, чем в узком кресле. Хороший физиотерапевт научит вас также упражнениям с маленьким физиотерапевтическим мячом.
Боль в спине — это индикатор вашей личной жизни. И эту личную жизнь мы почему-то привыкли измерять деньгами, но деньги приводят к болям в спине больше, чем неприятности в семейной жизни и на работе. Боль в спине почти всегда коррелирует с депрессией, паникой или генерализованным тревожным расстройством, причем в почти половине случаев симптомы боли в спине совершенно необъяснимы.