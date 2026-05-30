Дональд Трамп-младший женился во второй раз: почему торжество на Багамах прошло без его отца
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали свадьбу дважды: сначала официально оформили брак во Флориде, а затем устроили камерное торжество на частном острове на Багамах. Праздник прошел без Дональда Трампа, но в окружении близких семьи, детей и друзей пары.
Празднование на Багамах прошло в выходные, приуроченные ко Дню поминовения, на живописном фоне тропических Экзум. 48-летний Дональд-младший и 39-летняя Беттина обменялись клятвами перед примерно 40 гостями. Среди них были брат и сестры Дональда-младшего — Иванка, Эрик и Тиффани Трамп — вместе со своими супругами, пятеро его детей от предыдущего брака, а также члены семьи Беттины. Торжество старались сохранить в частном формате, однако позже сама пара и их близкие поделились отдельными кадрами радостного события.
Дональд Трамп-младший опубликовал в Instagram романтическое видео, снятое утром в день церемонии на Багамах. Это стало одним из самых личных взглядов на свадебный уикенд пары. В ролике запечатлена Беттина — известная светская дама из Палм-Бич, модель и филантроп — в последние часы перед тем, как пройти к алтарю. На видео пара также гуляет по пляжу и вместе входит в воду, что стало символичным и радостным моментом их союза.
До празднования на Багамах пара официально оформила брак на тихой церемонии 14 мая в доме сестры-близнеца Беттины, Кристины Андерсон Макферсон, в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Церемонию провел Брэдли Макферсон, адвокат по недвижимости, тесно связанный с семьей Трамп. Эта юридическая формальность была необходима перед выездным торжеством.
Беттина Андерсон, изучавшая историю искусства в Колумбийском университете, происходит из одной из самых заметных семей Флориды. Она дочь предпринимателя Гарри Лоя Андерсона-младшего и филантропа Ингер Андерсон. Беттина активно участвует в благотворительных инициативах, включая экологические проекты и помощь при стихийных бедствиях через свою некоммерческую организацию. Благодаря статусу светской дамы и модели она давно известна в кругах Палм-Бич.
Об отношениях пары стало известно в 2024 году, вскоре после того, как закончилась помолвка Дональда-младшего с бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл. Дональд-младший сделал Беттине предложение в декабре 2025 года во время поездки на день рождения в Кэмп-Дэвид. Помолвку с радостью встретили родственники и друзья, а в апреле пара отметила предстоящую свадьбу bridal shower в семейном поместье Трампов Мар-а-Лаго. Темой мероприятия стал «Зачарованный сад». Беттина назвала этот день красивым и особенным, проведенным в окружении женщин, которых она любит и которыми восхищается.
Несмотря на праздничную атмосферу, на свадьбе на Багамах отсутствовал Дональд Трамп — президент США и отец Дональда-младшего. Он публично заявил, что не сможет присутствовать из-за «обстоятельств, связанных с правительством, и моей любовью к Соединенным Штатам Америки», сославшись на текущие национальные и международные вопросы, включая напряженность с Ираном. В заявлении из Овального кабинета Дональд Трамп выразил сожаление, но подчеркнул, что момент был неподходящим для участия в частном семейном мероприятии.
Ранее Дональд-младший был 12 лет женат на Ванессе Трамп. У них пятеро детей: Кай, Дональд III, Тристан, Спенсер и Хлоя.