Собираетесь на Большой концерт в Межапарке? Что важно знать о входе, транспорте и запретах
В субботу, 30 мая, на Большой эстраде Межапарка пройдет масштабный юбилейный 5-й Большой концерт, который соберет популярных артистов и десятки тысяч зрителей. Организаторы ожидают большое число посетителей и обращают внимание на практическую информацию, которая поможет сделать мероприятие более удобным и безопасным.
Вход на территорию концерта для зрителей откроется с 18:30. Попасть на мероприятие можно будет через 1-е, 3-и, 4-е, 5-е, 7-е и 8-е ворота. Организаторы призывают использовать все предусмотренные для входа ворота, чтобы избежать скопления людей.
Перед концертом посетителей будет развлекать диджей Star FM Эгонс Рейтерс. В 20:20 на сцену выйдет латвийский дуэт электронной музыки ELPO, который выступит перед началом основной программы. Сам 5-й Большой концерт начнется примерно в 21:20. Завершение концерта запланировано после полуночи.
При входе на территорию будет проводиться досмотр личных вещей. Организаторы поясняют, что это необходимо для безопасности посетителей.
На территорию нельзя будет проносить еду и напитки, оружие любого вида, опасные предметы, зонты, профессиональную фото- и видеотехнику, штативы, крупногабаритные вещи и большие сумки. Также запрещено приносить складные стулья, велосипеды, самокаты, устройства микромобильности и животных.
После дополнительной проверки на территорию разрешат пронести сумки объемом до 5 литров, детские коляски, мото- и велошлемы, а также пустые многоразовые бутылки, кроме стеклянных.
Камера хранения на мероприятии работать не будет. Также не будет бюро находок, поэтому посетителей просят внимательно следить за своими вещами. На концерт не будут пускать людей в состоянии алкогольного опьянения.
Из соображений безопасности во время концерта запрещено находиться с детскими колясками в толпе и перед сценой, а также оставлять их на путях эвакуации.
Организаторы напоминают, что согласно действующим нормативным актам ребенок младше 16 лет в ночное время — с 22:00 до 6:00 — не может находиться в общественном месте без родителей, опекуна, приемной семьи, руководителя учреждения по уходу за детьми или уполномоченного совершеннолетнего лица. Детям до шести лет включительно вход на концерт в сопровождении родителей будет бесплатным.
При входе на территорию владельцы билетов в фан-зону и на сидячие места смогут получить браслеты для свободного входа в свои зоны. Браслеты будут выдавать у 3-х и 7-х ворот. Для VIP-входа предусмотрены 2-е ворота, а VIP-браслеты можно будет получить у входа в VIP-зоны.
Зрителей, которые приедут на концерт на велосипедах, призывают пользоваться велопарковками, уже оборудованными на территории Межапарка. Отдельные специальные велопарковки организаторы мероприятия создавать не будут.
Посетителям также следует учитывать, что оставить личный автомобиль в Межапарке и рядом с ним будет сложно. Организаторы рекомендуют добираться на концерт на общественном транспорте.
По заказу организаторов будут обеспечены дополнительные рейсы 11-го трамвая по маршруту «Привокзальная площадь — Межапарк» до и после концерта. Также перед концертом и после его завершения будут организованы отдельные дополнительные рейсы 48-го автобуса.
Посетителей призывают заранее планировать дорогу на мероприятие. Ближе к началу концерта общественный транспорт может быть более заполненным, чем обычно. Кроме того, нужно учитывать, что часть пути до Большой эстрады Межапарка придется пройти пешком. В дополнительных рейсах также необходимо регистрировать поездку, как обычно.
С 29 мая 2026 года с 8:00 до 31 мая 2026 года до 8:00 запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обеим сторонам Остас проспекта на участке от Виестура проспекта до улицы Морес.
На территории концерта будут работать точки продажи еды и прохладительных напитков. В них можно будет рассчитываться банковскими картами.