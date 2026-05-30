Еще один видный член Нацобъединения нашел работу и решил уйти из политики
Бывший депутат Сейма Янис Иесалниекс отказался туда возвращаться.
LETA / Otkrito.lv

Бывший депутат Сейма Янис Иесалниекс неожиданно отказался от возможности вернуться в парламент и отклонил предложение участвовать в предстоящих выборах, заявив, что не намерен возвращаться в большую политику.

Бывший депутат Сейма Янис Иесалниекс (Национальное объединение) отказался от так называемого «мягкого» мандата в парламенте, который был ему предложен после того, как часть депутатов Национального объединения стала министрами в новом правительстве.

Иесалниекс написал в соцсетях, что в пятницу проинформировал Сейм о своём отказе от предложенного депутатского мандата. Также он отклонил предложение баллотироваться на выборах в Сейм, которые ожидаются осенью, и не планирует возвращаться в активную политику.

Иесалниекс пишет, что ему нравится работа, которую он выполняет в настоящее время, и своё профессиональное будущее он также видит именно в этой сфере. Однако бывший политик добавил, что это не означает, что он не будет пользоваться своим гражданским правом высказывать мнение по поводу общественных процессов в Латвии и мире.

Как свидетельствуют данные архива агентства LETA, в конце 2023 года Иесалниекс начал работать в компании Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающей за строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica на территории Латвии. Там он занимает должность руководителя договоров строительных работ в Департаменте реализации и управления проектами.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после отказа Иесалниекса от предложенного парламентского мандата путь в Сейм открывается нынешнему руководителю Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудолфу Калвансу, который недавно стал руководителем бюро нового министра образования и науки Илзе Индриксоне.

