Еще один видный член Нацобъединения нашел работу и решил уйти из политики
Бывший депутат Сейма Янис Иесалниекс неожиданно отказался от возможности вернуться в парламент и отклонил предложение участвовать в предстоящих выборах, заявив, что не намерен возвращаться в большую политику.
Бывший депутат Сейма Янис Иесалниекс (Национальное объединение) отказался от так называемого «мягкого» мандата в парламенте, который был ему предложен после того, как часть депутатов Национального объединения стала министрами в новом правительстве.
Иесалниекс написал в соцсетях, что в пятницу проинформировал Сейм о своём отказе от предложенного депутатского мандата. Также он отклонил предложение баллотироваться на выборах в Сейм, которые ожидаются осенью, и не планирует возвращаться в активную политику.
Иесалниекс пишет, что ему нравится работа, которую он выполняет в настоящее время, и своё профессиональное будущее он также видит именно в этой сфере. Однако бывший политик добавил, что это не означает, что он не будет пользоваться своим гражданским правом высказывать мнение по поводу общественных процессов в Латвии и мире.
🏛️ Šodien informēju Saeimu, ka atsakos no piedāvātā deputāta mandāta. Esmu arī noraidījis piedāvājumu kandidēt Saeimas vēlēšanās.— Jānis Iesalnieks 🇱🇻 (@JanisIesalnieks) May 29, 2026
Kā jau iepriekš teicu, es neplānoju atgriezties aktīvajā politikā. Man patīk darbs, kuru šobrīd veicu, tas man sagādā gandarījumu un iespēju dot…
Как свидетельствуют данные архива агентства LETA, в конце 2023 года Иесалниекс начал работать в компании Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающей за строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica на территории Латвии. Там он занимает должность руководителя договоров строительных работ в Департаменте реализации и управления проектами.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после отказа Иесалниекса от предложенного парламентского мандата путь в Сейм открывается нынешнему руководителю Департамента общего образования Министерства образования и науки Рудолфу Калвансу, который недавно стал руководителем бюро нового министра образования и науки Илзе Индриксоне.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что многолетний лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс решил впредь не претендовать на политические должности и не будет баллотироваться на предстоящих выборах в Сейм.