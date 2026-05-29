Страховщики: многие водители не догадываются, что ОСТА покрывает не только ремонт авто, но даже разбитый телефон
Большинство водителей в Латвии знают, что OCTA покрывает ремонт автомобиля после ДТП. Но о других компенсациях — за разбитый телефон, лечение, реабилитацию, потерю трудоспособности или вред здоровью — многие даже не догадываются.
Опрос, проведенный в мае Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), показал, что 93% водителей хорошо информированы о возмещениях по OCTA, которые полагаются в случае ущерба транспортному средству при дорожно-транспортном происшествии.
В то же время только четверть водителей знают, что пострадавшим положена компенсация и за ущерб имуществу — например, телефону или компьютеру. Еще меньше водителей информированы о том, что OCTA покрывает ущерб, причиненный здоровью и жизни человека.
«В большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия связаны именно с повреждениями транспортных средств. В таких ситуациях для водителей наиболее актуальна практическая информация о том, как получить возмещение за повреждение автомобиля, поэтому именно к этой теме больше интереса и выше уровень знаний», — поясняет член правления LTAB Юрис Стенгревиц.
Данные опроса LTAB показывают, что только каждый пятый водитель знает: страховщик OCTA компенсирует расходы на лечение и реабилитацию. 10% респондентов указали, что знают о праве на возмещение за временную нетрудоспособность и нематериальный ущерб, связанный с физической травмой пострадавшего, увечьем или инвалидностью.
Лишь 4% участников опроса знают, что пострадавший в ДТП может получить компенсацию в связи со смертью кормильца, иждивенца или супруга, а также на расходы на похороны или пенсию в случае инвалидности.
«Результаты опроса показывают, что знания водителей о возмещениях OCTA поверхностны. Большинство водителей знают о своем праве получить компенсацию, чтобы отремонтировать автомобиль, но значительно меньше тех, кто информирован о других видах возмещений», — говорит член правления LTAB.
Он добавляет, что самые неполные знания у водителей именно о компенсации ущерба, причиненного здоровью и жизни человека, поскольку с этим они не сталкивались и это не кажется им настолько актуальным.
«В ходе опроса мы выяснили, что только 50% респондентов знают: расходы на лечение пострадавших в дорожно-транспортном происшествии оплачивают страховщики. Критически мало водителей — 6% — информированы о том, что страховщик OCTA выплачивает возмещение за вред, причиненный здоровью в ДТП, постоянно, пока сохраняется причиненный здоровью вред и возникают расходы, связанные с этим вредом», — информирует Стенгревиц.
Чтобы информировать водителей и общество в целом о возможностях получения страхового возмещения после ДТП, LTAB и Государственная пожарно-спасательная служба в этом году проводят совместную образовательную кампанию. В ее рамках водителям планируется разъяснять не только вопросы, связанные с возмещением ущерба, но и правильные действия после дорожно-транспортных происшествий.