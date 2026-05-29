Домбрава рассказал о первом указе на посту главы МВД - конечно, это языковой вопрос
Новый глава МВД Латвии Янис Домбрава (Национальное объединение) объявил, что уже в первый рабочий день потребует использовать латышский язык во всех структурах министерства.
В эфире программы «900 sekundes» Домбраву спросили, возможно ли за оставшиеся до выборов в Сейм месяцы провести серьезные изменения в отрасли. «Да, конечно, мы постараемся добиться максимально возможных перемен», — ответил министр.
Он сообщил, что первым решением на новом посту станет именно языковой вопрос.
«Первое решение, которое я приму уже сегодня, — это поручение всем учреждениям, подчиненным МВД, чтобы общение между сотрудниками на рабочем месте происходило на государственном языке. То же касается общения с клиентами — гражданами Латвии — оно также должно происходить на государственном языке», — заявил Домбрава.
На вопрос о том, в каких именно учреждениях до сих пор не соблюдался такой порядок, министр конкретных ведомств не назвал, однако признал, что проблема существует. «Это будет касаться всех подведомственных учреждений МВД, где, к сожалению, такая практика еще встречалась, потому что, к сожалению, в рабочей среде все еще доминируют и другие языки», — сказал политик.
Домбрава выразил надежду, что после введения нового распоряжения подобные ситуации больше не повторятся. «Я думаю, каждое подведомственное учреждение услышало этот сигнал, и надеюсь, мы больше никогда не столкнемся с ситуациями, когда, например, граждан Латвии обслуживают не на латышском языке», — подчеркнул министр.