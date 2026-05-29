Страны Балтии призвали наказать Россию за агрессию в Европе

Главы делегаций Латвии, Литвы и Эстонии призывают страны НАТО и Европейского союза сохранять единую позицию против атак и ложных нарративов России. В заявлении также подчеркивается, что восточный фланг НАТО находится под угрозой и нуждается в срочном укреплении. Также указано, что вступление Украины в НАТО укрепило бы безопасность всего альянса.