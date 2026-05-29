"Побочные технические эффекты": как США и Китай объясняют дроны над Латвией

Китайские военные и академические издания внимательно следят за войной дронов, разворачивающейся между Украиной и Россией, и широко анализируют различные ее эпизоды. Нескольких крупных обзоров удостоилась и ситуация вокруг стран Балтии, и в них сделан вывод, что, поскольку дроны в данном случае летят по узкой приграничной полосе, у России чаще всего нет возможности направить их куда-либо еще, кроме как в сторону соседних стран. И так как в данном случае первичной целью является защита собственных объектов и инфраструктуры, такое перенаправление - полностью легитимно и эффективно, в том числе потому, что электронные помехи - в разы дешевле, чем такой способ защиты от дронов, как ракеты противовоздушной обороны.