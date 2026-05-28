"Дроны могут долететь до Риги": Абу Мери рассказал о подготовке больниц к угрозам
Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери заявил, что все больницы страны готовятся к военным угрозам, массовым ранениям и чрезвычайным ситуациям.
Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери в интервью рассказал о готовности латвийских больниц к различным кризисным ситуациям, включая возможные угрозы безопасности и сценарии массового поступления пострадавших.
По словам министра, сегодня каждая больница в стране обязана иметь собственный алгоритм действий, планы эвакуации и кризисного реагирования.
Министр отметил, что внутри Министерства здравоохранения действует специальная кризисная группа, которая в случае чрезвычайных ситуаций координирует взаимодействие с самоуправлениями, больницами и экстренными службами.
«При любой ситуации мы связываемся и с самоуправлениями, и с больницами. Мы постоянно совершенствуем это сотрудничество, чтобы все было четко понятно».
Угроза касается не только приграничья
Отдельное внимание сейчас уделяется реорганизации сети больниц, особенно медицинским учреждениям у границы. Однако министр подчеркнул: современные угрозы давно перестали быть исключительно проблемой приграничных районов.
«Неважно, идет ли речь о больнице у границы или о больнице в Риге, потому что дрон летит дальше. Он может залететь на 90, 100, 200 километров вглубь территории».
По его словам, именно поэтому кризисные планы сегодня разрабатываются для всех медицинских учреждений страны. «Каждая больница должна иметь готовность и собственные кризисные планы — и сейчас это уже есть».
Абу Мери рассказал, что министерство постоянно отслеживает наличие резервов медикаментов в больницах. «Мы регулярно получаем информацию от каждой больницы — какие у них запасы: на два, три или четыре месяца».
Особое внимание уделяется и наличию специалистов в регионах. «Для нас очень важно думать о специалистах и о доступности помощи в районах, если что-то случится. Не дай бог упадет какой-нибудь дрон, который может повлиять на жителей или привести к ранениям».
Опыт пандемии стал «хорошими учениями»
Министр считает, что серьезной школой для латвийской медицины стала пандемия Covid-19.
«Во время Covid все больницы Латвии получили хороший опыт того, как работать с большим количеством людей».
По его словам, сегодня в стране регулярно проходят учения с участием медиков, Службы неотложной медицинской помощи, Земессардзе и структур НАТО. Абу Мери также сообщил, что в стране растет внимание к военной медицине. В нескольких вузах уже действуют соответствующие образовательные программы.
«Рижский университет Страдиня уже несколько лет внедрил в систему программу по военной медицине. Более тысячи студентов уже обучаются».
Министр подчеркнул, что работа по подготовке системы здравоохранения к кризисам продолжается постоянно.