Скандал в больнице Екабпилса: вместо помощи тяжелобольному ребенку медики вызвали полицию
Двухлетний мальчик оказался в тяжелом состоянии после нескольких обращений в больницу Екабпилса. Родные утверждают, что помощь ребенку оказывали слишком поздно, а вместо врачей в приемное отделение приехала полиция.
У двухлетнего мальчика после лечения в Екабпилсской региональной больнице появились высокая температура, сильные высыпания по всему телу и признаки тяжелой инфекции. Позже ребенка перевезли в Ригу, где врачи диагностировали у него аденовирус и стафилококковую инфекцию. Семья подала жалобу в Инспекцию здоровья и требует оценить действия медиков, сообщает LSM.lv.
Как рассказала опекун мальчика Лайла, впервые ребенка привезли в больницу с рвотой, диареей и симптомами простуды. Тогда проблем с кожей у него не было. «Врач выписала лекарства, мы дали ему эти лекарства, он уснул и проспал до вечера. Когда проснулся, появились высыпания — как после крапивы, такие вздутые волдыри», — рассказала женщина.
После этого семья снова обратилась в больницу. Медики предположили аллергическую реакцию, выдали лекарства и отпустили ребенка домой. Однако уже на следующий день состояние мальчика резко ухудшилось.
«Я наблюдала за ним и вижу — он начинает синеть. Пальчики, все тело стало синеватым. Температура — +40!» — вспоминает Лайла.
Семья в третий раз приехала в приемное отделение больницы, однако там между родственниками ребенка и медиками вспыхнул конфликт. По словам опекунов, они были в отчаянии и требовали срочной помощи для мальчика. «Мы не ругались матом, но говорили: “Как вы можете так поступать? Ребенку так плохо! Сделайте что-нибудь!” Они начали спорить с нами и не помогали ребенку. Полиция приехала быстрее, чем малышу оказали помощь», — заявила Лайла.
Муниципальная полиция начала административное производство по факту нарушения общественного порядка. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.
Заместитель начальника муниципальной полиции Екабпилсского края Янис Войко сообщил, что в больнице нет охраны, поэтому персонал имеет право вызывать полицию, если чувствует угрозу. Теперь предстоит оценить, было ли это решение оправданным в конкретной ситуации.
В самой Екабпилсской региональной больнице начата внутренняя проверка. «Мы оцениваем произошедшее, чтобы понять, были ли клинические решения приняты своевременно и обоснованно. И, конечно, оцениваем эмоциональный фон ситуации», — пояснила врач-эксперт больницы Даце Гуге.
После третьего осмотра медики все же приняли решение перевести мальчика на дальнейшее лечение в Ригу. По словам опекунов, там у ребенка выявили аденовирус и стафилококковую инфекцию. Врачи предупреждают, что распространение стафилококковой инфекции может привести к гораздо более серьезным последствиям, чем кожные высыпания.
Сейчас состояние мальчика улучшается, однако у семьи остаются вопросы: что именно вызвало осложнения после первого лечения в Екабпилсской больнице и почему ребенку не смогли помочь раньше. Семья уже обратилась с жалобами в несколько инстанций, включая Инспекцию здоровья, потребовав оценить как качество лечения, так и отношение медицинского персонала.
Ранее сообщалось, что в Екабпилсской региональной больнице сложилась критическая ситуация: отделение травматологии фактически не работает, пациентов отправляют в другие города, а найти врачей не удается даже при высоких зарплатах.