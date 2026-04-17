Больница в Екабпилсе ищет травматологов - готовы платить до 7000 евро, но желающих нет

Как сообщает jekabpilslaiks.lv, с февраля в SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca» временно приостановлена работа стационарного травматологического профиля. Причиной стали жалобы, полученные от Травматологической и ортопедической больницы, на работу двух травматологов учреждения. В результате сейчас экстренную помощь пациентам оказывают помощники врачей или хирурги, а в более сложных случаях людей переводят в другие стационары — чаще всего в Мадону.