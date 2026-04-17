Больница в Екабпилсе ищет травматологов - готовы платить до 7000 евро, но желающих нет
В Екабпилсской региональной больнице сложилась критическая ситуация: отделение травматологии фактически не работает, пациентов отправляют в другие города, а найти врачей не удается даже при высоких зарплатах.
Как сообщает jekabpilslaiks.lv, с февраля в SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca» временно приостановлена работа стационарного травматологического профиля. Причиной стали жалобы, полученные от Травматологической и ортопедической больницы, на работу двух травматологов учреждения. В результате сейчас экстренную помощь пациентам оказывают помощники врачей или хирурги, а в более сложных случаях людей переводят в другие стационары — чаще всего в Мадону.
Чтобы исправить ситуацию, больница объявила набор сразу на несколько вакансий: заведующего отделением травматологии, травматолога, ортопеда и дежурного травматолога для работы как амбулаторно, так и в отделении неотложной помощи.
Требования к кандидатам высокие: медицинское образование, сертификаты по травматологии и ортопедии, свободное владение государственным языком, навыки работы с компьютерными системами, включая e-здравоохранение. При этом предлагается весьма конкурентная зарплата — в среднем до 7000 евро брутто для заведующего отделением. Эта сумма складывается из базовой ставки 3500 евро и дополнительных выплат за амбулаторную работу, операции, интенсивность труда и стаж.
Травматологам и ортопедам предлагают около 6000 евро брутто, а также возможность работать на неполную ставку.
Однако, несмотря на такие условия, больница сталкивается с острой нехваткой кадров. Как отметил заместитель председателя думы Екабпилсского края по вопросам здравоохранения Айварс Ванагс, поиск специалистов сейчас напоминает «поиск иголки в стоге сена».
На данный момент не нашлось ни одного серьезного кандидата. Был лишь один претендент, но он согласился работать только при значительном увеличении зарплаты, что больница не может себе позволить.
Если в течение ближайших двух месяцев специалистов найти не удастся, местные власти намерены начать переговоры с Министерством здравоохранения о дальнейших шагах. Один из возможных сценариев — полное закрытие отделения до появления новых врачей.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что единственным кандидатом на вакансию заведующего отделением травматологии в больнице Екабпилса, был врач, который просил за свою работу 15 000 евро.