Хоккейные сборные США и России впервые за семь лет сыграют друг с другом
По информации СМИ РФ, сборные России и США по хоккею проведут первый за семь лет очный поединок.
Об этом на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года рассказал глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
"Мы надеемся, что таким образом поспособствуем таянию льда, который сейчас возник между нами", — сказал Эйджи в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Спортивные СМИ уточнят, что речь идёт о матче легенд российского и американского хоккея. Составы команд пока не объявлены, но будут обнародованы позже, а сам матч пройдёт 1 июля в Москве.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что за несколько часов до открытия этого экономического форума украинские беспилотники атаковали крупный нефтяной терминал под Санкт-Петербургом. Над городом поднялся столб черного дыма, а работа аэропорта оказалась нарушена.
Пока же все большее число спортивных функционеров склоняется к тому, чтобы закрыть глаза на агрессию РФ против Украины. Уже шестая спортивная федерация разрешила россиянам выступать под своим флагом.
Недавно Otkrito.lv также сообщал, что в НХЛ вместо Матча всех звезд впервые проведут уникальный турнир.