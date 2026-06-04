Подарки, налоги и банковские счета: где заканчивается личное дело и начинается контроль VID?

Однако стоит помнить, что двоюродные братья и сестры — это уже четвертая степень родства. В отношении них, как и в отношении абсолютно посторонних лиц (друзей, соседей, гражданских супругов, чей брак не зарегистрирован официально), действуют строгие лимиты. Без уплаты налога от человека, не являющегося родственником, можно получить не более 1425 евро в год. Всё, что превышает эту сумму, облагается подоходным налогом с населения, и получатель обязан самостоятельно рассчитать и уплатить его государству.