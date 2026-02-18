VID поделился с жителями Латвии приятной новостью: платить налоги станет удобнее
С сегодняшнего дня Служба госдоходов (Valsts ieņēmumu dienests - VID) предлагает новое мобильное приложение, с помощью которого можно удобно и безопасно пользоваться наиболее востребованными налоговыми услугами на своем смарт-устройстве.
В настоящее время приложение обеспечивает следующие возможности.
Можно сфотографировать и отправить в систему электронного декларирования VID документы об оправданных расходах. Это значительно упрощает процесс подачи годовой декларации о доходах, поскольку чеки за медицинские или образовательные услуги, пересланные через приложение, автоматически будут добавляться к соответствующей годовой декларации о доходах.
Можно работать со своей книжкой налога на заработную плату. В приложении можно отметить налоговые льготы, которые полагаются, и указать, к доходам по какому месту работы их следует применять. Также можно просто добавить или удалить находящихся на иждивении лиц – детей или супругов.
Приложение можно бесплатно скачать в Google Play и App Store. Оно доступно на смарт-устройствах начиная с версии Android 12 и iOS 16. Приложение передается пользователям в режиме раннего доступа, при этом допускается, что отдельные действия или разделы пока могут работать нестабильно.
К приложению можно подключиться с помощью Smart-ID, защищенной электронной подписи (eParaksts mobile и eID Scan), а также через аутентификацию определенных интернет-банков.
В приложение постепенно будут включены и другие популярные услуги VID, чтобы жители могли управлять своими налоговыми обязательствами в одном месте и наиболее удобным для себя способом.
