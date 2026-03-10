Любой может купить старую станцию Браса в Риге: объявлен аукцион

В 1919 году станцию переименовали в Браслу, а в 1938 году — в Брасу. В 1937 году недалеко от станции построили спортивный зал для второго чемпионата Европы по баскетболу (нынешний адрес — улица Старта, 5F). Во время нацистской оккупации название станции было «Rīgas sporthalle», однако, как свидетельствует пресса того времени, это название особенно не прижилось. Например, в 1942 году даже газета Dzelzceļa Vēstnesis, которая была официальным отраслевым изданием, называла эту станцию Брасой. Очевидно, название «sporthalle» станции было дано лишь потому, что слово «sporthalle» немцам было легче произносить, чем «Brasa».