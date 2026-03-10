Любой может купить старую станцию Браса в Риге: объявлен аукцион
В Риге выставили на аукцион историческую железнодорожную станцию Браса — здание начала XX века с богатой историей. Стартовая цена — более 115 тысяч евро, и купить его может любой желающий.
В последние годы Latvijas dzelzceļš распродает ставшие ненужными объекты недвижимости, включая несколько станций. Теперь очередь дошла до станции Браса. Вместе со зданием станции продаются пассажирский павильон и старый туалетный домик.
До начала апреля любой желающий может принять участие в аукционе и приобрести у Latvijas dzelzceļš историческое здание станции в столице — станцию Браса. Стартовая цена — 115 484 евро. За время своего существования вокзал несколько раз менял название, а его история тесно связана с важными событиями в истории Латвии.
Железная дорога с 1872 года
Железная дорога в районе Браса появилась в 1872 году, когда Рижско-Динабургское (Даугавпилсское) железнодорожное общество построило линию на Милгравис, которая в 1894 году перешла в государственную собственность.
Планы продления линии нарушила Первая мировая война, и только в 1929 году началось строительство продолжения линии до Руйиены. Работы задержала Великая депрессия, и лишь 26 октября 1933 года линия достигла Царникавы. В 1934 году после трех лет строительства открыли железнодорожный мост через Гаую, и линия дошла до Саулкрасты, позже — до Лимбажи. Продолжение линии до Руйиены открыли в декабре 1937 года.
В 1957 году был электрифицирован участок Рига — Мангали, а в следующем году — до Саулкрасты. В 1971 году электрификацию продлили до Звейниекциемса, а в 1991 году — до Скулте.
В 1996 году закрыли пассажирское сообщение с Руйиеной, а в 1999 году — с Лимбажи. В 2005 году участок железной дороги Ипики (граница Эстонии) — Скулте был демонтирован.
Поездом на чемпионат Европы по баскетболу
С появлением линии на Мангали в нынешней Брасе была построена пассажирская платформа «Военный госпиталь». Когда в 1903 году построили железнодорожную ветку к городскому элеватору на Андрейсале, пассажирская платформа, названная по находившемуся рядом госпиталю, стала станцией, которая главным образом обслуживала грузовые поезда, перевозившие грузы из Рижского порта. Чтобы движение грузовых поездов было более быстрым, в 1907 году построили соединение со станцией Кейзармежа (нынешний Чиекуркалнс). Выставленное сейчас на продажу здание станции было построено в 1903 году и больше не используется для нужд пассажиров.
В 1919 году станцию переименовали в Браслу, а в 1938 году — в Брасу. В 1937 году недалеко от станции построили спортивный зал для второго чемпионата Европы по баскетболу (нынешний адрес — улица Старта, 5F). Во время нацистской оккупации название станции было «Rīgas sporthalle», однако, как свидетельствует пресса того времени, это название особенно не прижилось. Например, в 1942 году даже газета Dzelzceļa Vēstnesis, которая была официальным отраслевым изданием, называла эту станцию Брасой. Очевидно, название «sporthalle» станции было дано лишь потому, что слово «sporthalle» немцам было легче произносить, чем «Brasa».
20 июля 1957 года на Брасе остановился первый электропоезд (после электрификации возле Брасы был построен путепровод — Брасский мост — для нужд трамвайной линии в Межапарк).
Происхождение названия Браса
Название района Браса возникло от названия станции Браса. Существует несколько версий происхождения этого названия. Оно могло сохраниться от имени крестьянина Мартиньша Брасы из Малой Юмправмуйжи, который в 1790-е годы арендовал трактир на нынешней улице Гауяс возле водонапорной башни Чиекуркалнса. На нескольких планах рубежа XIX–XX веков видно, что недалеко от водонапорной башни Чиекуркалнса находились домики лесника «Brasas».
Другая версия гласит, что в районе нынешней станции Браса был устроен брод через канаву, соединявшую речку Дзирнаву и речку Шмерли, что и дало название местности. Канава пересекала нынешнюю улицу Бривибас и рядом с улицей Клияны текла в северном направлении до конца улицы Миера, где резко поворачивала на юг. Предполагается, что брод через канаву находился в районе нынешней улицы Миера возле железной дороги.
Троллейбус и трамвай
Станция Браса была создана на линии Мангали, чтобы по ней могли курсировать грузовые поезда в Рижский порт (поэтому было создано соединение не только с Центральным вокзалом Риги, но и со станцией Чиекуркалнс).
Интересно, что эта железная дорога создавала и неудобства для пассажиров городского трамвая, поскольку 11-й трамвай начал нормально курсировать в Межапарк только в 1957 году, когда был построен Брасский мост. До этого тем, кто ехал в Межапарк, приходилось на Брасе выходить из трамвая, пешком переходить железнодорожные пути и пересаживаться уже на другой трамвай, который шел в Межапарк.