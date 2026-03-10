Силиня решила разобраться, что не так с Rail Baltica, - запускает расследование
Эвика Силиня запускает две служебные проверки по проекту Rail Baltica: от спорных закупок до загадочных недостроенных объектов. Правительство требует полной прозрачности, ведь речь идет о крупнейшем инфраструктурном проекте и миллионах из госбюджета.
Премьер-министр Эвика Силиня внесла на рассмотрение на заседании правительства вопрос о начале двух служебных проверок, связанных с реализацией проекта Rail Baltica. Об этом глава правительства сообщила в соцсети X.
Как указала премьер, комиссия под руководством госсекретаря Министерства финансов должна будет дать оценку закупке, проведенной совместным предприятием стран Балтии RB Rail, а комиссия под руководством госсекретаря Министерства экономики выяснить обстоятельства строительства незавершенных опор моста через Даугаву и начатой железнодорожной эстакады в Марупе.
"У общественности должна быть ясная и детализированная информация о принятых ранее решениях, их обоснованности и влиянии на госбюджет, а также о возможной ответственности должностных лиц", - заявила Силиня.
Она также подчеркнула, что Rail Baltica должна быть построена, так как это вопрос безопасности и развития. Вместе с тем важно реализовать проект ответственно, обеспечив прозрачное использование финансов, указала премьер.
Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 8 марта сообщила, что в свое время Эстония, Латвия и Литва договорились вместе закупать необходимые для Rail Baltica материалы, чтобы добиться более низкой цены и привлечь более надежных поставщиков. После нескольких лет споров о спецификациях, сроках и других вопросах закупки были завершены, но выяснилось, что из участия в конкурсе по относительно формальным причинам было исключено предприятие по поставке железнодорожных стрелочных переводов, хотя оно предлагало цену на несколько десятков миллионов евро меньше, чем другие претенденты.
Министр сообщения Атис Швинка сообщил в X, что поддерживает инициативу премьер-министра, и напомнил, что по отдельным разделам проекта Rail Baltica ранее уже были изданы резолюции, проведена оценка и приняты решения. Он подчеркнул, что Минсообщения готово полностью сотрудничать с обеими комиссиями и предоставить всю необходимую информацию для объективной оценки.
Как сообщалось, в декабре 2024 года Генеральная прокуратура по итогам проверки начала уголовный процесс о возможных нарушениях в деятельности должностных лиц, ответственных за реализацию Rail Baltica. По решению генпрокурора дело было передано на расследование Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Уголовный процесс был начат по факту возможного причинения должностными лицами значительных убытков государству в связи со строительством инфраструктурных объектов "Rail Baltica". В начале 2025 года тогдашний генпрокурор Юрис Стуканс заявил Латвийскому телевидению, что в рамках дела оцениваются также действия политиков.