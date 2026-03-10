Силиня решила разобраться, что не так с Rail Baltica, - запускает расследование

Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 8 марта сообщила, что в свое время Эстония, Латвия и Литва договорились вместе закупать необходимые для Rail Baltica материалы, чтобы добиться более низкой цены и привлечь более надежных поставщиков. После нескольких лет споров о спецификациях, сроках и других вопросах закупки были завершены, но выяснилось, что из участия в конкурсе по относительно формальным причинам было исключено предприятие по поставке железнодорожных стрелочных переводов, хотя оно предлагало цену на несколько десятков миллионов евро меньше, чем другие претенденты.