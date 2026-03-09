Нарушения в сети Mere: выявлена фальсификация сроков годности продуктов, изъяты десятки кг просроченного мяса

В ПВС сообщили порталу Delfi, что нарушения были выявлены и в других магазинах этой сети. За последние несколько лет ПВС провела десятки проверок магазинов Mere в Латвии - как плановых, так и внеплановых, после жалоб потребителей. В учреждении отметили, что в случае нарушений продукция изымается из оборота, могут быть наложены штрафы. В середине января ПВС изъяла из продажи мясные продукты с истекшим сроком годности в магазине на улице Ликснас, 9а, Рига. В ходе проверки также была выявлена фальсификация сроков годности продуктов. Из продажи изъято 64 килограмма мясных продуктов, включая бекон, холодец, копченые сосиски, охлажденную свиную лопатку, ветчину. Проверка была проведена по жалобе потребителя. Учитывая полученные данные, ПВС пообещала в будущем уделять больше внимания магазинам Mere. Как заявила представитель ПВС Винета Гринберга, по проверке магазина на улице Ликснас начато административное дело.