Нарушения в сети Mere: выявлена фальсификация сроков годности продуктов, изъяты десятки кг просроченного мяса
Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) инициировала административное дело против торговой компании Latprodukti после того, как в середине января были выявлены нарушения в одном из магазинов сети Mere в Риге. В ходе проверки из оборота были изъяты продукты питания и наложен штраф.
В ПВС сообщили порталу Delfi, что нарушения были выявлены и в других магазинах этой сети. За последние несколько лет ПВС провела десятки проверок магазинов Mere в Латвии - как плановых, так и внеплановых, после жалоб потребителей. В учреждении отметили, что в случае нарушений продукция изымается из оборота, могут быть наложены штрафы. В середине января ПВС изъяла из продажи мясные продукты с истекшим сроком годности в магазине на улице Ликснас, 9а, Рига. В ходе проверки также была выявлена фальсификация сроков годности продуктов. Из продажи изъято 64 килограмма мясных продуктов, включая бекон, холодец, копченые сосиски, охлажденную свиную лопатку, ветчину. Проверка была проведена по жалобе потребителя. Учитывая полученные данные, ПВС пообещала в будущем уделять больше внимания магазинам Mere. Как заявила представитель ПВС Винета Гринберга, по проверке магазина на улице Ликснас начато административное дело.
В регистре ПВС значатся шесть магазинов Mere, принадлежащих Valiente, а также 12 магазинов Mere, принадлежащих Latprodukti и расположенных в различных городах Латвии. За первые два месяца 2026 года ПВС провела 22 проверки в магазинах Mere, принадлежащих обеим компаниям. В 2025 году ПВС провела 68 проверок в магазинах Mere, а в 2024 году - 51 проверку.