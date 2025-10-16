Меры против Mere: в ближайшее время сеть магазинов может попасть под санкции

«Недавние изменения и перестановки в Mere, когда собственность переходит к другим владельцам, не должны вводить нас в заблуждение. Ведомства работают, мы сотрудничаем с Министерством иностранных дел, чтобы выяснить, кто новые акционеры, и направление остаётся неизменным. Мы по-прежнему планируем все необходимые юридические действия с нашей стороны, чтобы это коммерческое предприятие было санкционировано в ближайшее время», — заявил министр в Сейме Литвы во время "Правительственного часа".