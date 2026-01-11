Мнение: "Самый большой "дурачок" - житель, который переплачивает за тариф на тепло и взамен не получает ничего"

«В выигрыше абсолютно все: например, Latvenergo — сверхвыгодоприобретатель со сверхприбылью, под это подстраиваются все независимые, которые буквально купаются в деньгах, Rīgas siltums — “дурачок”, который работает с убытками, но фактически обеспечивает этот режим всем коммерсантам, а самый большой “дурачок” в этой истории — житель, который грубо переплачивает за тариф на тепло и взамен не получает ничего: получает медленно разрушающееся централизованное теплоснабжение, потому что ничего не инвестируется, чтобы поддерживать его в нынешнем состоянии», — заявил Кулбергс, депутат Сейма и президент Автоассоциации, в эфире TV24.