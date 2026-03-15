Новая набережная Мукусалас за 20 млн уже разваливается - что говорит мэр, презентовавший променад 3 месяца назад

Видео вызвало бурную реакцию среди жителей города. Многие пользователи уверены, что проблема связана с качеством строительных работ. «Главное — деньги заработали, а качество потом. Видно, что строила компания Binders или ее дочерние фирмы. Заказчик доволен и свою долю получил. Сколько это все прослужит — уже другой вопрос», — написал один из комментаторов. Другие сравнивают новую инфраструктуру с советскими сооружениями. «Старые укрепления набережной стояли еще со времен СССР и служили годами. А новые даже толком не успели открыть — и уже начинают крошиться. Кто за это ответит?» — спрашивает пользователь. Некоторые реагируют с горькой иронией. «В детстве мы так из песка строили куличики. Песок высыхал — и замок рушился. Как можно так не любить свою страну?» — написала одна из жительниц. Другие иронизируют над возможными оправданиями. «Ну зима же была — столько снега. Немного бетон пострадал», — шутит пользователь.