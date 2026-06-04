Noize MC выступит на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala. "Художник редкой честности", - сказала о нем Вайкуле

Noize MC прославился острыми, умными и неизменно искренними текстами, в которых соседствуют тонкая ирония, гражданская позиция и глубоко личные переживания. С первых дней полномасштабной войны в Украине артист открыто и последовательно выступает против неё, посвящая свой голос и творчество идеям мира, человечности и поддержки тех, кто пострадал. Его песни, от ранних хитов до масштабной хип-хоп-оперы «Орфей & Эвридика», давно стали гимнами для целого поколения слушателей, ценящих в музыке не только ритм, но и смысл.