Эпохальное возвращение: Потап и Настя воссоединятся на сцене фестиваля Лаймы Вайкуле после 9 лет паузы

За время девятилетней паузы оба артиста реализовали себя как самостоятельные бренды. В рамках сольного проекта NK, Настя Каменских выстроила успешную международную карьеру: ее испаноязычные релизы покоряли чарты Billboard Tropical Songs и Billboard Hot 100 Argentina, а также входили в итоговый мировой топ Shazam. За эти годы артистка завоевывала престижные музыкальные премии, была почетной гостьей Latin Grammy и Premios Lo Nuestro и выступала вместе с культовыми Black Eyed Peas. Потап, в свою очередь, укрепил свои позиции как один из главных визионеров, развивающих музыкальную индустрию Восточной Европы. Он основал крупнейшую группу компаний в сфере развлечений и, кроме сольного, вывел на международный рынок свой эклектичный проект Slavic Balagan, который собрал овации зрителей Laima Rendezvous Jūrmala в прошлом году.