Ребенка сбили прямо на пешеходном переходе возле школы под Ригой

Согласно первоначальной информации, ребенок вышел из автобуса и направился через проезжую часть по пешеходному переходу, когда произошло столкновение с транспортным средством. После аварии водитель действовал в соответствии с ситуацией, выполнил необходимые действия и остался на месте происшествия.