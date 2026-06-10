Ребенка сбили прямо на пешеходном переходе возле школы под Ригой
В среду, 10 июня, в Упесциемсе Ропажского края возле Музыкальной и художественной школы Берги произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором на пешеходном переходе пострадал ребенок.
Согласно первоначальной информации, ребенок вышел из автобуса и направился через проезжую часть по пешеходному переходу, когда произошло столкновение с транспортным средством. После аварии водитель действовал в соответствии с ситуацией, выполнил необходимые действия и остался на месте происшествия.
У ДТП есть несколько очевидцев, кроме того, случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения. На место незамедлительно вызвали оперативные службы. Две бригады Службы неотложной медицинской помощи и экипаж Государственной полиции прибыли примерно через 13 минут после получения вызова.
Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение для дальнейшей оценки состояния здоровья и оказания необходимой медицинской помощи.
На данном участке дороги установлено ограничение скорости 30 км/ч. Обстоятельства аварии выясняет Государственная полиция.
Самоуправление Ропажского края призывает родителей обсуждать с детьми правила дорожного движения и регулярно напоминать им об осторожности при переходе проезжей части, в том числе по пешеходным переходам. Внимательность и ответственное поведение каждого участника движения имеют большое значение для предотвращения несчастных случаев.