Шокирующий сюрприз в All Inclusive: почему британка требует вернуть 4600 евро за испорченный отпуск в Тунисе
Британская туристка заявила, что долгожданный семейный отпуск в Тунисе оказался испорчен после того, как она узнала: выбранный ею четырехзвездочный отель частично связан с домом престарелых.
Как пишет Daily Mail, 52-летняя Трейси Хаслам из Болтона, графство Большой Манчестер, отправилась на курорт вместе с двумя дочерьми и шестью внуками. Поездка по системе all inclusive обошлась семье примерно в 4000 фунтов стерлингов (около 4600 евро). Однако уже после прибытия женщина заметила, что на территории отеля находится много пожилых людей в инвалидных колясках.
По словам Хаслам, некоторых постояльцев сопровождали сиделки, а пожилых людей регулярно провозили мимо зоны отдыха у бассейна — буквально в нескольких сантиметрах от ее лежака. Женщина утверждает, что это происходило каждые 5-10 минут.
Сначала туристка обратилась на ресепшен. По ее словам, разговор с сотрудниками оказался неприятным: они ответили ей грубо, что только усилило недовольство. После этого Хаслам напрямую спросила проходившего мимо менеджера, действительно ли часть объекта является жилой зоной для пожилых людей.
По словам британки, менеджер подтвердил, что при отеле есть residential care home, но заявил, что там находятся всего трое пожилых постояльцев. Хаслам с этим не согласилась: она утверждает, что только за короткое время мимо нее провезли около десяти человек.
Женщина настаивает, что если бы знала об этой особенности заранее, то никогда бы не забронировала этот отель. При этом она подчеркнула, что ее претензия не связана с неприязнью к пожилым людям.
«Я не дискриминирую стариков, но некоторые из них громко стонали, когда их провозили мимо нас. Это неуместно для детей», — заявила Хаслам.
По словам туристки, главная проблема заключалась в том, что семья не была предупреждена о формате отеля. Она считает, что подобная информация должна быть доступна клиентам до бронирования, особенно если речь идет о семейном отдыхе с детьми.
После поездки Хаслам подала жалобу в сервис Loveholidays, через который был забронирован отпуск. Сначала, как утверждает женщина, ей ответили, что отели сами определяют, кого размещать, и это не находится под контролем сервиса. Также ей сообщили, что предоставленных доказательств недостаточно для компенсации.
Позже Loveholidays изменил позицию. В компании заявили, что после обращения Хаслам узнали: отель действительно размещает гостей учреждения ухода в отдельной части курорта. Объект временно сняли с продажи, пока проводится проверка совместно с партнером по размещению.
Представитель Loveholidays принес извинения туристке и ее семье, отметив, что их опыт в отеле в Тунисе не соответствовал обычным стандартам компании. Хаслам также предложили полный возврат стоимости проживания.
Сама британка считает, что деньги уже не компенсируют испорченный отпуск.
«Нас было девять человек, и этот отдых мы уже не вернем. Кому-то, возможно, было бы все равно, но меня это беспокоило. Я просто никогда бы не забронировала это место», — сказала она.
Хаслам призналась, что часто путешествует и любит хорошие отели, поэтому особенно удивилась увиденному. По ее словам, для четырехзвездочного курорта такой опыт оказался «шокирующим» и «странным».