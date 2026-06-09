Час от часу не легче: людей предупредили об еще одной причине роста цен на продукты питания в Латвии

Экономист отмечает, что если сравнивать годовой показатель инфляции с другими странами еврозоны в мае, то Латвия находится примерно в середине списка. Это объясняется замедлением продовольственной инфляции, а в последние месяцы даже дефляцией, чего в крупнейших экономиках еврозоны и мира в целом в столь выраженной форме не наблюдается. В мае продукты питания в Латвии были уже на 0,8% дешевле, чем год назад (-0,4% в апреле). Скорее всего, снижение цен продолжится и в ближайшие месяцы, когда в магазины начнет поступать новый местный урожай, что традиционно приводит к удешевлению продовольствия. Кроме того, с июля на отдельные группы товаров сроком на один год будет распространяться пониженная ставка НДС.