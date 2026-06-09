Час от часу не легче: людей предупредили об еще одной причине роста цен на продукты питания в Латвии
"Рост цен в мае оказался близким к обычному для этого месяца уровню, однако ситуация на Ближнем Востоке по-прежнему висит над нами как дамоклов меч", - пишет в своем комментарии экономист Оскарс Никс Малниекс. Ценовое давление в экономике сохраняется, полагает он.
Согласно последним данным Центрального статистического управления, в мае инфляция выросла на 0,5% по сравнению с апрелем. В то же время по сравнению с прошлым годом уровень цен увеличился до 3,5%.
Экономист отмечает, что если сравнивать годовой показатель инфляции с другими странами еврозоны в мае, то Латвия находится примерно в середине списка. Это объясняется замедлением продовольственной инфляции, а в последние месяцы даже дефляцией, чего в крупнейших экономиках еврозоны и мира в целом в столь выраженной форме не наблюдается. В мае продукты питания в Латвии были уже на 0,8% дешевле, чем год назад (-0,4% в апреле). Скорее всего, снижение цен продолжится и в ближайшие месяцы, когда в магазины начнет поступать новый местный урожай, что традиционно приводит к удешевлению продовольствия. Кроме того, с июля на отдельные группы товаров сроком на один год будет распространяться пониженная ставка НДС.
Однако ложкой дегтя в этой бочке меда являются последние прогнозы, указывающие на высокую вероятность скорого наступления сильного Эль-Ниньо. Для Европы это может означать очередные волны жары, а для наших фермеров — еще один сложный год, уже четвертый подряд. По этой причине динамика цен на продукты питания может быть весьма нестабильной.
Другая грядущая проблема - топливо. Ощутимого и устойчивого прогресса в ситуации на Ближнем Востоке нет. До сих пор относительно спокойную ситуацию на рынке можно частично объяснить существенным снижением спроса со стороны Китая и ростом экспорта нефти из США, однако прежние риски никуда не исчезли.
"Если Ормузский пролив останется закрытым, то по мере быстрого истощения запасов цена нефти может вновь резко вырасти. Поэтому, чтобы продемонстрировать готовность бороться с закреплением инфляции, Европейский центральный банк, скорее всего, на этой неделе повысит свои базовые процентные ставки", - указывает Оскарс Никс Малниекс.
По его мнению, ценовое давление в экономике сохраняется, и, вероятнее всего, инфляция продолжит постепенно расти. Следует учитывать и то, что влияние различных факторов, например роста цен на газ, отражается в данных по инфляции с определенной задержкой. Поэтому даже если Ормузский пролив откроется уже завтра, последствия инфляции будут ощущаться и в осенние месяцы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские магазины пригрозили не снижать цены на еду по одной причине.