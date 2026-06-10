Обвалившийся балкон в Пурвциемсе вскрыл старую проблему: ремонт годами не могли начать из-за голосования жильцов
Ночной грохот в Пурвциемсе оказался не просто бытовым ЧП: после падения части балкона в многоэтажке снова всплыл вопрос, который годами откладывают сами владельцы квартир.
Грохот из-за обвалившегося балкона на шестом этаже панельного дома в прошлую субботу нарушил покой жителей столичного микрорайона Пурвциемс. Падая с большой высоты, конструкция балкона повредила также балконы на нижних этажах. К счастью, обрушение произошло ночью, и никто не пострадал. Однако это происшествие вопиюще предупреждает об известной, но до сих пор не решенной проблеме, а также напоминает о последствиях безответственности, пишет Latvijas Avīze.
"В данном случае отделилось и упало бетонное ограждение балкона, сбив при падении также ограждение двух нижних балконов, в то время как плиты перекрытия не пострадали", - сообщила представитель предприятия по управлению жилыми домами Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Инита Кабанова.
Заключение эксперта о причинах обрушения еще готовится, но в целях безопасности жителям дома запрещено пользоваться остальными балконами. "Специалист по конструктивным элементам в последний раз обследовал дом 15 января этого года и оценил состояние балконов как неудовлетворительное. Мы уже заказали для дома полное техническое обследование, которое должно было состояться в ближайшее время", - сообщила Кабанова.
Хотя RNP не получало от жильцов дома заявлений по поводу состояния балконов, она отметила, что им было известно о необходимости их ремонта.
"До этого управляющий неоднократно организовывал опросы собственников квартир, чтобы разработать проект ремонта балконов. К сожалению, из 72 квартир участие в голосовании приняли лишь единицы, тем самым не позволив начать работы", - рассказала Кабанова.
В целом именно ремонт балконов часто является той работой, которую собственники квартир не хотят проводить - балконы есть не во всех квартирах, однако это общая собственность дома, которую необходимо оплачивать из общих накоплений. "Надеюсь, что этот случай заставит жильцов многоквартирных домов гораздо тщательнее следить за техническим состоянием своей собственности и своевременно вкладывать средства в обновление здания и его элементов, потому что никто другой вместо них этого не сделает", - заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, отвечающий за жилищные вопросы.