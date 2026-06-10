Обвалившийся балкон в Пурвциемсе вскрыл старую проблему: ремонт годами не могли начать из-за голосования жильцов

В целом именно ремонт балконов часто является той работой, которую собственники квартир не хотят проводить - балконы есть не во всех квартирах, однако это общая собственность дома, которую необходимо оплачивать из общих накоплений. "Надеюсь, что этот случай заставит жильцов многоквартирных домов гораздо тщательнее следить за техническим состоянием своей собственности и своевременно вкладывать средства в обновление здания и его элементов, потому что никто другой вместо них этого не сделает", - заявил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, отвечающий за жилищные вопросы.