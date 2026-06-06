Рижскую многоэтажку проверяют после ночного обрушения балкона (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия
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В Риге у многоэтажки обрушился балкон шестого этажа
В Риге минувшей ночью произошло ЧП в многоквартирном доме: на улице Стайцелес обрушился балкон квартиры на шестом этаже. Люди не пострадали, опасную территорию уже огородили спасатели.
Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на место происшествия поступил минувшей ночью. Спасатели обследовали территорию и огородили опасный участок. В результате происшествия никто не пострадал.
Руководитель отдела внешней коммуникации Рижской думы Угис Видаускис сообщил, что строительный инспектор департамента городского развития самоуправления уже осмотрел место происшествия. Использование балконов в конкретной секции дома запрещено.
Кроме того, необходимо привлечь сертифицированного строительного специалиста, который проведет техническое обследование балконов. По словам Видаускиса, предприятие Rīgas namu pārvaldnieks работает на месте происшествия и провело ограждение территории.