Почему у соседей счет меньше, хотя квартиры похожие: от чего зависят коммунальные платежи в Латвии
Жители многоквартирных домов нередко сравнивают счета и удивляются: площадь квартир одинаковая, дом один и тот же, а платить приходится по-разному. Особенно часто такие вопросы возникают зимой, когда приходят счета за отопление, или после получения очередного счета за горячую воду. На первый взгляд кажется, что должна быть какая-то ошибка. Однако в большинстве случаев разница объясняется вполне конкретными причинами.
Отопление: одинаковые квартиры могут потреблять разное количество тепла
Если в доме установлены распределители тепла или индивидуальные приборы учета, сумма в счете напрямую зависит от того, сколько тепла фактически потребила конкретная квартира. Кто-то поддерживает температуру в помещении на уровне 23-24 градусов, а кто-то предпочитает 19-20 градусов и чаще проветривает жилье. В результате разница в платежах может оказаться весьма существенной. Об этом ранее сообщали специалисты Rīgas siltums, отмечая, что при индивидуальном учете счета между квартирами могут различаться в несколько раз.
Но даже если индивидуального учета нет, значение имеет расположение квартиры. Угловые квартиры, жилье на первом или последнем этаже обычно теряет больше тепла, чем квартиры в середине дома. Поэтому в ряде домов применяются специальные корректирующие коэффициенты, предусмотренные нормативными актами.
Состояние дома важнее площади квартиры
Две квартиры одинаковой площади могут находиться в совершенно разных домах. Один дом может быть утеплен и оснащен современным теплоузлом, а другой — построен несколько десятилетий назад и иметь значительные теплопотери.
По данным управляющих компаний, жильцы энергоэффективных новостроек зачастую платят за отопление в несколько раз меньше, чем жители старых неутепленных домов. Основную роль здесь играет не площадь квартиры, а состояние здания и объем тепла, который оно теряет через стены, крышу и окна.
Горячая вода: многое зависит от соседей
Многие удивляются, почему стоимость подогрева воды отличается не только между домами, но иногда и от месяца к месяцу. Причина заключается в методике расчета. Дом получает определенный объем теплоэнергии, который затем распределяется между жильцами. Если часть жителей не передает точные показания счетчиков или делает это нерегулярно, стоимость может вырасти для всех остальных. На это обращают внимание и специалисты самоуправления Риги.
Кроме того, на сумму влияют объем потребления горячей воды в доме, наличие циркуляционной системы и особенности распределения расходов между квартирами.
Вода, мусор и другие услуги
Даже в одинаковых квартирах могут жить разное количество людей. А некоторые коммунальные услуги рассчитываются не по площади, а по числу задекларированных или фактически проживающих жителей.
Например, это может касаться вывоза бытовых отходов или отдельных расходов на обслуживание дома. Порядок распределения таких платежей определяется нормативными актами и решениями собственников конкретного дома.
Не все зависит от тарифа
Жители часто считают, что разница в счетах связана исключительно с тарифами поставщиков. На практике тариф — лишь одна из составляющих. Не меньшее значение имеют теплопотери здания, способ распределения расходов внутри дома, наличие счетчиков, техническое состояние коммуникаций и даже привычки самих жильцов.