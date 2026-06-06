Почему у соседей счет меньше, хотя квартиры похожие: от чего зависят коммунальные платежи в Латвии

Если в доме установлены распределители тепла или индивидуальные приборы учета, сумма в счете напрямую зависит от того, сколько тепла фактически потребила конкретная квартира. Кто-то поддерживает температуру в помещении на уровне 23-24 градусов, а кто-то предпочитает 19-20 градусов и чаще проветривает жилье. В результате разница в платежах может оказаться весьма существенной. Об этом ранее сообщали специалисты Rīgas siltums, отмечая, что при индивидуальном учете счета между квартирами могут различаться в несколько раз.