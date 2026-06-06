Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 6 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не пытайтесь подвинуть гору силой мысли - не подвинется. Не наказывайте тех, кого можете наказать - они этого не заслужили.
Телец
Сегодня, оказавшись в меру теплой и душевной компании, вы внезапно почувствуете в себе дар рассказчика, достойный славы лучших скальдов древности. Если же компании не случится, приходящие в вашу голову образы стоит запечатлеть на бумаге, жалко будет, если пропадут.
Близнецы
Внимательно осматривая свою собственность, вы сегодня склонны будете удивиться: "И это все?!" Если вы не в состоянии оценить то, что имеете, вы, вероятно, этого не достойны. Любовь, здоровье и семья цены не имеют.
Рак
Время веселиться! Проведите этот день в компании добрых друзей. Серьезные дела лучше отложить на завтра.
Лев
Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Совместить не удастся.
Дева
Сегодня вам, возможно, захочется замедлить события и передохнуть. Это вполне в вашей власти, но стоит, наверное, учесть, что упущенное при этом время уже не наверстаешь.
Весы
Избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем глупым.
Скорпион
Сегодня вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями.
Стрелец
Вы колеблетесь, находясь в тяжком процессе выбора меж желанием наплевать на все с высокой колокольни и необходимостью поддерживать некоторые связи. Ищите золотую середину, тем более что колокольни может поблизости и не оказаться.
Козерог
Не пытайтесь уподобляться страусу пряча голову в песок. Во-первых, это не избавит вас от проблемы, а лишь усугубит ее. Во-вторых, кругом асфальт, расшибетесь же!
Водолей
Сегодняшний день стоит посвятить дому и семье, насколько это представляется возможным. Не делайте нынче крупных покупок - есть риск, что они окажутся неудачны.
Рыбы
Сегодня вы будете немного забывчивы. И рассеянны. Из дома лучше одному не выходить - еще заблудитесь.