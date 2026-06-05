Террористические риски ощутимы и в Латвии: что заявили в Службе государственной безопасности

В 2023 и 2024 годах VDD начала четыре уголовных процесса, связанных с терроризмом, а именно с обучением лиц для совершения терактов и распространением пропаганды в интернете. Одним из задержанных был несовершеннолетний, что подтверждает риски, которые могут исходить и от малолетних лиц. Еще в одном случае у человека были проблемы с ментальным здоровьем, что также указывает на такой фактор риска.