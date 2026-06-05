Террористические риски ощутимы и в Латвии: что заявили в Службе государственной безопасности
В Латвии прошли самые масштабные антитеррористические учения Windau 2026. В Службе государственной безопасности подчеркивают: нынешние тренировки не связаны с повышением уровня угрозы, однако риски терроризма, диверсий и радикализации остаются частью латвийской реальности.
В последние годы в Латвии растет число приезжих из стран Азии и Африки, и вместе с этим пропорционально увеличиваются угрозы мусульманской радикализации, признал журналистам начальник Службы государственной безопасности (VDD) Нормунд Межвиетс.
Межвиетс заявил журналистам, что, с учетом международных тенденций террористических угроз, необходимо быть готовыми к самым разным вызовам. Поэтому национальная антитеррористическая система выстраивается на протяжении многих лет. «В свою очередь, уровень угрозы в стране может резко вырасти в зависимости от различных объективных и субъективных факторов», — подчеркнул Межвиетс.
Он напомнил, что проявления терроризма по своему техническому исполнению аналогичны диверсиям и саботажу. В последние годы Латвия также сталкивается с повышенными рисками диверсий и саботажа, и источником этой угрозы является Россия. При этом Межвиетс заверил, что проведение учений не связано с повышением уровня террористической угрозы в Латвии.
«Чтобы развивать эффективную антитеррористическую систему, мы должны постоянно тренироваться и готовиться к возможной эскалации угроз», — подчеркнул он.
Одновременно он обратил внимание на то, что риски террористических угроз присутствуют и в пространстве безопасности Латвии. В последние годы в Латвии растет число приезжих из стран Азии и Африки, где доминирующей религией является ислам. В результате в Латвии пропорционально увеличиваются угрозы мусульманской радикализации. При этом нельзя исключать и присутствие в латвийском пространстве безопасности экстремистских идеологий другого характера и их представителей.
«Как показывают тенденции в европейском пространстве безопасности, в последние годы мы сталкиваемся с ростом угроз левого и правого терроризма», — подчеркнул Межвиетс.
В 2023 и 2024 годах VDD начала четыре уголовных процесса, связанных с терроризмом, а именно с обучением лиц для совершения терактов и распространением пропаганды в интернете. Одним из задержанных был несовершеннолетний, что подтверждает риски, которые могут исходить и от малолетних лиц. Еще в одном случае у человека были проблемы с ментальным здоровьем, что также указывает на такой фактор риска.
«Проявления террористических угроз присутствуют и в нашем пространстве безопасности, и нам всем вместе следует относиться к этому с максимальной серьезностью», — подчеркнул Межвиетс.
Говоря о вербовке жителей Латвии Россией для совершения диверсий, Межвиетс отметил, что фактически никто из задержанных до сих пор не признавал, что осознавал возможную работу по заданию российских спецслужб. По словам Межвиетса, это, однако, вызывает сомнения, особенно в случае людей с криминальным прошлым.
Идеологическая мотивация и пророссийские настроения в характеристиках и профилях этих лиц присутствуют, однако VDD не может сделать вывод, что они были очень выраженными, отметил Межвиетс.
Антитеррористические учения с развертыванием всех сил VDD организует с 2007 года. Нынешние учения стали 15-ми такого масштаба.
VDD является ведущим ведомством Латвии в сфере борьбы с терроризмом. Служба координирует действия государственных и муниципальных учреждений, а также других структур, задействованных в мерах по предотвращению терроризма или реагированию на террористические угрозы.