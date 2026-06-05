Конец одиночеству: для трех знаков зодиака 6 июня начнется новый этап
Хотя со стороны некоторые люди часто кажутся сильными, самодостаточными и общительными личностями, реальность такова, что каждый из нас время от времени проходит через периоды эмоциональной изоляции. Последние несколько месяцев дались этим трем знакам особенно нелегко, но с затянувшейся хандрой пора прощаться.
В эту субботу, 6 июня, Нептун переходит в прямое (директное) движение. В астрологии эта планета отвечает за интуицию, духовные связи и внутренний мир. Директный Нептун принесет долгожданное облегчение, снимет с плеч груз одиночества и подарит мощный импульс для того, чтобы выйти из своей раковины и наконец-то восстановить связь с близкими, пишет YourTango.
Овен: время довериться близким
Вы харизматичны и сильны духом, поэтому окружающим практически невозможно представить вас одиноким или грустящим. Однако вы тоже человек, Овен, и на вашу долю тоже выпадают моменты глубокого внутреннего одиночества.
К сожалению, когда вам одиноко, вы склонны уходить в себя и хандрить. Вместо того чтобы застревать в этой серости, вы подсознательно ищете родную душу — кого-то, с кем можно разделить жизнь и кто поможет выбраться из затянувшейся рутины.
Что принесет суббота? Нептун услышит ваш внутренний запрос. В вашем окружении уже есть люди, которые любят вас и искренне хотят помочь вам справиться с изоляцией. Не бойтесь сделать первый шаг и открыться — вы не просите слишком многого.
Дева: пора снять защитную броню
Вы прекрасно понимаете, что в последнее время страдаете от одиночества, но не всегда знаете, что с этим делать. С одной стороны, вы умеете быть дружелюбными, но с другой — часто кажетесь окружающим холодными и неприступными.
Обычно вы делаете это неосознанно, пытаясь защитить свои личные границы. Однако пора признать: одно дело — быть осмотрительным, и совсем другое — полностью изолировать себя от любви и дружбы из-за страха получить травму.
Что принесет суббота? Под влиянием транзита Нептуна вы осознаете, что заводить друзей и общаться гораздо проще, если отбросить постоянную потребность защищаться. Прямо сейчас вам ничто не угрожает. Выходите из своей раковины — это единственный способ оставить одиночество в прошлом.
Рыбы: ценность простых и искренних связей
Рыбы обожают проводить время наедине с собой, но в последнее время вы можете чувствовать щемящую пустоту в глубине души. Скорее всего, это связано с отсутствием глубокой, значимой связи с кем-то важным.
В вашем мире дружба обязательно должна быть уникальной и идеальной — вы органически не выносите поверхностного общения. Это прекрасное качество, но вы поднимаете планку так высоко, что если рядом нет «абсолютного единомышленника» или лучшего друга, вам кажется, будто вы вообще одни во Вселенной.
Что принесет суббота? Для вашего знака энергия Нептуна станет настоящим спасением. Она покажет, что разглядеть интересного и надежного человека можно и в самом обычном приятеле из вашего повседневного окружения. Всё наладится, как только вы примете факт: далеко не каждому суждено стать вашей «родственной душой», но легкое, теплое общение тоже имеет огромную ценность и отлично лечит одиночество.