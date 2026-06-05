Новый латвийский министр призвал побыстрее создать трибунал для суда над РФ и взыскания с нее компенсации

Министры юстиции также согласовали программу ЕС в области правосудия на 2028–2034 годы с бюджетом 798 миллионов евро. Латвия поддерживает продвижение программы и подчеркивает необходимость продолжения инвестиций в развитие современной, доступной и цифровизированной системы правосудия, а также в укрепление судебного сотрудничества по всему Европейскому союзу.