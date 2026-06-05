Новый латвийский министр призвал побыстрее создать трибунал для суда над РФ и взыскания с нее компенсации
На заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС в Люксембурге министр юстиции Латвии Эдвардс Смилтенс подчеркнул необходимость укрепления защиты прав детей и призвал государства-члены сохранять единый и последовательный подход к привлечению России к ответственности за агрессию против Украины.
Министр юстиции Эдвардс Смилтенс выразил признательность за международное сотрудничество в документировании и расследовании военных преступлений и призвал государства-члены провести необходимые национальные процедуры для скорейшего начала работы Специального трибунала и Международного компенсационного механизма.
Министр заявил: «Латвия подчеркивает необходимость сохранения государствами-членами ЕС единого и эффективного подхода для обеспечения привлечения агрессора к ответственности. Украинский вопрос должен оставаться в числе приоритетов Европейского союза до полного восстановления территориальной целостности Украины».
Министры юстиции также согласовали программу ЕС в области правосудия на 2028–2034 годы с бюджетом 798 миллионов евро. Латвия поддерживает продвижение программы и подчеркивает необходимость продолжения инвестиций в развитие современной, доступной и цифровизированной системы правосудия, а также в укрепление судебного сотрудничества по всему Европейскому союзу.
Во время заседания министров также проинформировали об актуальных вопросах деятельности Европейской прокуратуры, включая предстоящие изменения в ее руководстве и дальнейшую оценку регулирования деятельности EPPO.