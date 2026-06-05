От 3000 до 8000 евро: как в разных министерствах платят за одну и ту же работу

Интересно, что у министерств разные представления о том, кого следует включать в список. Норма требует публикации заработной платы сотрудников, принимающих решения. Однако, судя по тому, что опубликовали министерства, количество таких людей сильно различается. В некоторых министерствах решения принимают несколько человек, в других - несколько десятков. Например, в Министерстве умного управления и регионального развития (МУУРР) полномочия принимать решения имеет только один человек, а в Министерстве иностранных дел - 191. Такой разный подход ограничивает возможности сравнения между министерствами.