От 3000 до 8000 евро: как в разных министерствах платят за одну и ту же работу
Публикация зарплат в министерствах вскрыла неожиданный разрыв: сотрудники на одинаковых должностях могут получать суммы, отличающиеся в два–три раза.
Более года действует требование о том, чтобы государственные и местные органы власти публиковали заработную плату должностных лиц или лиц, принимающих решения. Это требование было введено для повышения прозрачности в государственном управлении, но на практике реализуется неохотно - неоднократно заявлялось, что это нарушает право на неприкосновенность частной жизни, поэтому зарплата публикуется ежемесячно и в формате, который нельзя скопировать, сообщает Lsm.lv.
Тем не менее Латвийское телевидение собрало и обработало списки заработной платы в министерствах за год, чтобы понять, есть ли равенство.
Интересно, что у министерств разные представления о том, кого следует включать в список. Норма требует публикации заработной платы сотрудников, принимающих решения. Однако, судя по тому, что опубликовали министерства, количество таких людей сильно различается. В некоторых министерствах решения принимают несколько человек, в других - несколько десятков. Например, в Министерстве умного управления и регионального развития (МУУРР) полномочия принимать решения имеет только один человек, а в Министерстве иностранных дел - 191. Такой разный подход ограничивает возможности сравнения между министерствами.
В среднем руководители получают более 7000 евро, за ними следуют государственные и парламентские секретари. Самая низкая зарплата в этой группе у генеральных инспекторов - около 5000 евро.
Латвийское телевидение сравнило одни и те же должности в разных министерствах. Например, зарплата государственных секретарей варьируется в зависимости от министерства. Самая высокая зарплата на этой должности в Министерстве экономики (8639 евро), а самая низкая - в Министерстве культуры (4654 евро), то есть разница почти вдвое.
Однако в большинстве министерств зарплаты государственных секретарей сосредоточены вокруг среднего уровня - около 6800 евро.
Зарплаты заместителей государственных секретарей различаются еще больше. Самая высокая зарплата - в Министерстве финансов (более 8000 евро), а самая низкая - в МУУРР (около 3000 евро). Это разница почти в три раза - более 5000 евро. Однако есть интересный нюанс: зарплата в МУУРР указана только за то время работы, когда принимались управленческие решения. Какова общая сумма зарплаты - не указано.