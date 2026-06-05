Нужно больше: в Риге призвали детей говорить по-латышски не только на уроках

По наблюдениям Петеркопы, во многих школах создание латышской языковой среды ограничивается празднованием латышских праздников и размещением надписей на латышском языке. Однако этого недостаточно, так же как недостаточно того, что учителя разговаривают с детьми на латышском только во время уроков, если на переменах школьники продолжают общаться между собой, например, на русском языке.