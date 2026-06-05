Нужно больше: в Риге призвали детей говорить по-латышски не только на уроках
Одних уроков на латышском языке недостаточно — дети должны говорить по-латышски и на переменах, а родители должны поддерживать этот процесс дома, считают в Рижском самоуправлении.
Для улучшения знаний латышского языка у детей в школах необходимо создавать полноценную латышскоязычную среду и активно работать с родителями. Такое мнение на проходящем в Риге форуме «Единая школа — качество образования, сотрудничество и эффективность» высказала руководитель отдела общеобразовательных школ Управления образования Рижского самоуправления Анита Петеркопа.
По наблюдениям Петеркопы, во многих школах создание латышской языковой среды ограничивается празднованием латышских праздников и размещением надписей на латышском языке. Однако этого недостаточно, так же как недостаточно того, что учителя разговаривают с детьми на латышском только во время уроков, если на переменах школьники продолжают общаться между собой, например, на русском языке.
Она подчеркнула, что детей необходимо поощрять использовать латышский язык и во время перемен, поскольку это позволит значительно улучшить их языковые навыки.
Петеркопа рассказала, что в некоторых школах уже реализуются различные мотивирующие мероприятия. Например, вводятся специальные дни, когда все общение в школе в течение дня происходит исключительно на латышском языке.
Еще одним важным фактором, облегчающим детям изучение латышского языка, она назвала работу с родителями. «Именно позиция родителей иногда становится решающим фактором для добросовестного внедрения единой школы в Риге», — отметила чиновница.
По словам Петеркопы, крайне важно мотивировать как родителей, так и детей изучать латышский язык, поскольку его незнание может мешать учебному процессу и негативно сказаться на конкурентоспособности ребенка на рынке труда в будущем.
Она считает, что различия между бывшими школами национальных меньшинств и школами с латышским языком обучения постепенно исчезнут, когда ученики, которые три года назад начали обучение на латышском языке в первых классах, окончат девятый класс. При этом улучшения будут заметны и раньше, однако наиболее существенные позитивные изменения проявятся позднее.
Как сообщалось ранее, сегодня в Латвийском университете проходит форум «Единая школа — качество образования, сотрудничество и эффективность». Его цель — содействовать дискуссии и обмену опытом по внедрению модели единой школы в муниципальных образовательных учреждениях, анализировать вызовы и перспективы развития, а также укреплять единое образовательное, языковое и ценностное пространство.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что вице-мэр Риги объяснил смысл перехода на обучение на латышском языке. По словам политика, после восстановления государственной независимости латвийское общество оставалось разделенным и жило в нескольких общинах. Для объединения общества необходимо работать с молодежью и самой молодой частью населения.