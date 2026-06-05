"Все закончилось прямо в той комнате": Шэрон Стоун вспомнила момент, который стал концом ее брака
Актриса Шэрон Стоун рассказала, что ее второй брак фактически закончился в тот момент, когда она приняла тяжелое решение о собственном здоровье.
68-летняя звезда фильмов «Основной инстинкт» и сериала «Эйфория» появилась в подкасте Дэвида Бегно The Person Who Believed In Me, где вспомнила пугающий эпизод начала 2000-х годов: тогда у нее обнаружили опухоли в груди. По словам актрисы, одна из опухолей была больше всей ее левой груди.
«Врач приехал ко мне домой и сказал: “Послушайте, мы считаем, что вам нужно сделать двустороннюю мастэктомию. Все очень серьезно. Обычно, когда опухоли поднимаются так высоко, мы еще до операции понимаем, что это рак”», — рассказала Стоун.
Несмотря на тревожный диагноз, Стоун сначала не могла принять возможность того, что у нее рак. «Я сказала: “У меня нет рака”», — вспоминала она. Врач ответил жестко: «Это не вам решать». Но Стоун настояла: «Нет, мне. Мне это решать. Я решаю. Но я решаю, что соглашусь на двустороннюю мастэктомию, потому что я не собираюсь рисковать».
Ее готовность пройти двустороннюю мастэктомию — операцию по удалению обеих молочных желез — шокировала и разозлила тогдашнего мужа. «Мой муж сказал: “Это нелепо”, встал и вышел из комнаты», — рассказала актриса. Когда ее спросили, что именно он счел нелепым, Стоун объяснила: «То, что я соглашусь на двустороннюю мастэктомию. Он был в ярости». По ее словам, мужа возмутил не сам возможный рак, а перспектива того, что ей удалят обе груди.
Напряжение усилилось, когда врач обратился к ее мужу напрямую:
«Если бы у меня было больше таких пациенток, как она, больше женщин оставались бы живы. Вам нужно сесть».
«Это был конец брака. Все. Тогда он со мной закончил, все было кончено», — рассказала Стоун. По ее словам, муж считал ее «глупой» и «нелепой» из-за того, что она сама принимала решения о своем здоровье.
В интервью Стоун не назвала имя бывшего мужа, однако с 1998 по 2004 год она была замужем за журналистом Филом Бронштейном. В 2000 году пара усыновила сына Роана. До этого Стоун была замужем за телепродюсером Майклом Гринбургом — их брак продолжался с 1984 по 1990 год. Позже актриса усыновила еще двух сыновей — Лэрда и Куинна.
После операции врачи удалили все опухоли из левой груди Стоун и половину правой груди. К счастью, опухоли оказались доброкачественными. Актриса вспоминала, что очнулась после операции в окружении медиков и услышала: «У вас нет рака». На это она ответила: «Я знаю».