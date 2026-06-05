"Все закончилось прямо в той комнате": Шэрон Стоун вспомнила момент, который стал концом ее брака

Несмотря на тревожный диагноз, Стоун сначала не могла принять возможность того, что у нее рак. «Я сказала: “У меня нет рака”», — вспоминала она. Врач ответил жестко: «Это не вам решать». Но Стоун настояла: «Нет, мне. Мне это решать. Я решаю. Но я решаю, что соглашусь на двустороннюю мастэктомию, потому что я не собираюсь рисковать».