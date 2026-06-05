ФОТО: на Ночном фермерском рынке в Риге стартовал сезон местных продуктов - время работы и ассортимент

Чтобы процесс покупок был максимально комфортным, для посетителей доступна автостоянка на территории Рижского Центрального рынка (въезд со стороны улицы Гайзиня). Это позволяет быстро и без лишних усилий донести тяжелые сумки до машины, что делает посещение рынка одинаково удобным как для частных лиц, так и для представителей бизнеса (например, кафе и ресторанов), закупающих товар оптом.