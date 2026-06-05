Ночной рынок на Рижском центральном базаре (04.06.2026)
Что предлагает Ночной ферменский рынок на Рижском центральном базаре в начале июня.
ФОТО: на Ночном фермерском рынке в Риге стартовал сезон местных продуктов - время работы и ассортимент
В Риге продолжается полюбившаяся горожанам и гостям столицы традиция — Ночной фермерский рынок, где можно закупиться свежайшей продукцией напрямую у латвийских фермеров и домашних производителей. С наступлением лета ассортимент выращенных и приготовленных в Латвии вкусностей становится все богаче и разнообразнее.
Сейчас на Ночном рынке свои товары предлагают в среднем 60 торговцев из самых разных регионов Латвии. Покупателям уже доступны первые сезонные ягоды, свежие овощи, зелень, цветы, фрукты, а также домашний хлеб и ароматные копчености. В самый разгар лета предложение станет еще более разнообразным.
Время работы и локация
Ночной крестьянский рынок открыт каждый день с 17:30 до 07:30. Торговые ряды располагаются в Риге на участке улицы Спикеру — от улицы Ластадияс до улицы Негю.
Удобно для закупки в больших объемах
Чтобы процесс покупок был максимально комфортным, для посетителей доступна автостоянка на территории Рижского Центрального рынка (въезд со стороны улицы Гайзиня). Это позволяет быстро и без лишних усилий донести тяжелые сумки до машины, что делает посещение рынка одинаково удобным как для частных лиц, так и для представителей бизнеса (например, кафе и ресторанов), закупающих товар оптом.
Не упустите возможность насладиться вкусом латвийского лета и поддержать местных производителей в одном из самых популярных торговых мест столицы!